Дженніфер Лопес завжди перебуває в центрі уваги. Знаменитість часто запрошують на телезйомки, світські події та фотосесії. У своєму інстаграмі, за яким стежить 172 мільйони прихильників, акторка показала неонову сукню від дизайнера Девіда Кома.
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Вбрання грузинського модельєра любить українська виконавиця Тіна Кароль. Знаменитість часто з’являлася у сукнях дизайнера на талант-шоу "Голос країни". Одяг відомого дизайнера також люблять такі знаменитості, як Бейонсе, Кара Делевінь, Кендалл Дженнер та Розі Гантінгтон-Вайтлі.
Дженніфер Лопес обрала сукню з колекції Pre-Fall 2021. Трикотажна неонова сукня лаймового кольору з краплеподібним вирізом на животі та ґудзиками вдало підкреслила фігуру акторки. Дженніфер слідкує за собою, не пропускає спортзал, тож може похизуватися ідеальною талією.
Акторка зібрала передні пасма волосся ззаду, повністю відкривши своє обличчя на якому сяяв бездоганний макіяж. Візажисти намалювали очі мідними тінями, а пухкі губи обвели коричневим олівцем та нафарбували нюдовою помадою.
Аутфіт знаменитості довершували сережки з діамантами від бренду Vrai та перстень на руці з масивним камінням.
У дописі красуня зазначила, що зробила селфі в улюбленому неоновому відтінку, тож зовсім скоро прихильники JLO BEAUTY побачать новинку. Ймовірно, селфі зроблене під час бекстейджу над рекламною зйомкою.
Дженніфер Лопес у сукні David Koma / Фото з інстаграму співачки
Дженніфер Лопес у сукні David Koma / Фото з інстаграму співачки
Сукня David Koma / Фото з інстаграму бренду