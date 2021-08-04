52-річна Дженніфер Еністон під час фотосесії, як завжди, виглядала умиротвореною та в гармонії із собою. Перед гучною прем'єрою довгоочікуваного другого сезону серіалу "Ранкове шоу", яке вийде вже 17 вересня, зірка дала також відверте інтерв'ю, де зокрема поділилась, чому порвала стосунки з багатьма друзями.

До слова Дженніфер Еністон відмовилась спілкуватись з друзями-антивакцинаторами

Стильна Дженніфер Еністон

Автором фотоісторії стали фешн-фотограф Emma Summerton і фотостудія Dawes+Co. Стилістом зйомки виступила Julia von Boehm, яка підібрала для акторки стильні осінні образи, від яких "віє" справжнім затишком у залитому сонцем будинку. Зірка приміряла образи таких люксових брендів, як Gucci, Chloe, Saint Laurent, Michael Kors, Missoni.

Дженніфер Еністон для журналу InStyle: фото / Emma Summerton, InStyle

Я не змогла б отримати більшого задоволення від фотосесії, якби не ці люди (знімальна команда, – Showbiz 24). Дякую, що зробили цю дівчину такою стильною,

– прокоментувала власну фотосесію Еністон в інстаграмі.

Реакція прихильників

Фанати залишились у захваті від фотосесії, оскільки Еністон вже давно не фотографувалась для видань. Щедрими коментарями акторку засипали також її колеги – Лілі Коллінз, Різ Візурспун, Ліза Кудров, Лора Дерн, Кара Делевінь, Лілі Олдрідж та інші.