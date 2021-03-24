Цієї весни в моду повертається джемпер з коміром, який називають поло. Повсякденному вбранню ця річ додасть трішки спортивної нотки. Модні трендсеттери все частіше почали одягати поло, тож варто вносити цей елемент гардеробу у wish list на весну.

У джемперах з коміром можна відправлятися на неформальні зустрічі, прогулянки з подругами чи на шопінг.

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Раніше такі поло були невід'ємною частиною однойменного виду спорту, але зараз модниці щосили носять такі не тільки зі спортивними речами, але й з предметами класичного гардероба, роблячи звичні наряди більш незвичайними.

Приклади fashion-інфлюенсерів доводять, що такий фасон буде одним з найпопулярніших цього сезону, тож ним можна доповнювати улюблені джинси, штани, і не тільки. Комфортний, тонкий і теплий джемпер чудово впишеться у базовий весняний гардероб.

З чим носити джемпер поло?

Поло і футболка під низ – тепло і затишно, а додатковий шар робить образ цікавішим.

Поло і джинси – ідеальне поєднання. Щоб не був надто прісним, можна зробити образ багатошаровим, додавши під низ футболку, а згори піджак чи тренч.

"Якщо ви хочете створити розслаблений образ, додайте бейсболку і зручне взуття на низькому ходу. Для більш витонченого образу оберіть ботильйони чи туфлі", – йдеться в школі стилю.

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Поло і шкіряні штани – мікс фактур завжди додає образу глибини та ефектності.

Поло і штанний костюм – таке поєднання виглядає нестандартно. Для того, щоб «подружити» ці речі можна обрати нейтральну кольорову палітру.

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Поло і спідниця – цей мікс стилів виглядає дуже круто, проте такий образ має бути продуманим.

Як стильно носити поло на прикладах інфлюенсерів



З чим носити поло цієї весни / Фото з інстаграму Selfish school



З чим носити поло цієї весни / Фото з інстаграму Selfish school



З чим носити поло цієї весни / Фото з інстаграму Selfish school



З чим носити поло цієї весни / Фото з інстаграму Selfish school



З чим носити поло цієї весни / Фото з інстаграму Selfish school



З чим носити поло цієї весни / Фото з інстаграму Selfish school



З чим носити поло цієї весни / Фото з інстаграму Selfish school



З чим носити поло цієї весни / Фото з інстаграму Selfish school



З чим носити поло цієї весни / Фото з інстаграму Selfish school



З чим носити поло цієї весни / Фото з інстаграму Selfish school