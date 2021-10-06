Одними з найпопулярніших джинсів вважаються вироби представлені в класичних кольорах деніму – білому та чорному. Така пара зробить ваш образ цікавішим та дозволить створити стильний образ із білим або чорним верхом. До таких штанів можна підібрати джинсову куртку, жакет, косуху.

Дивіться також Шарлотта Генсбур створила вбрання для бренду Zara: фото з нової колекції

Українська інфлюенсерка Аліна Френдій приміряла двоколірні штани перебуваючи на Тижні моди в Мілані. Вона створила образ із чорного верху, довершивши аутфіт білими чоботами-козаками зі спільної колаборації бренду KSENIASCHNAIDER і Kachorovska.



Головна покупка осені – двоколірні джинси / Фото з інстаграму Аліни Френдій

Джинси і осінь – нероздільні речі. У цей період на вулицях рясніють денімові куртки та різноманітні варіанти джинсів. Якщо перед вами постане питання, якого кольору обирати джинси цієї осені – обирайте двоколірний варіант. Такі джинси стануть родзинкою будь-якого аутфіту з найпростішим верхом – сорочкою, водолазкою чи светром.

Португальська стилістка Софія Коельо робить ставку на світлий денім, довершуючи осінню куртку та кросівки джинсами кремового і білого кольору, а от Джіджі Хадід обирає на осінню пору чорний денім із сірими вставками по боках. Ще одна модна модель – синій верх та чорний низ широкого крою.



Головна покупка осені – двоколірні джинси / Фото з Vogue



Головна покупка осені – двоколірні джинси / Фото з Vogue



Головна покупка осені – двоколірні джинси / Фото з Pinterest



Головна покупка осені – двоколірні джинси / Фото з Pinterest



Головна покупка осені – двоколірні джинси / Фото з Pinterest



Головна покупка осені – двоколірні джинси / Фото з Pinterest



Головна покупка осені – двоколірні джинси / Фото з Pinterest