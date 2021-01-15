Стилістка Софія Коельо своїми бездоганними образами доводить, що навіть взимку можна виглядати стильно і комфортно. Дівчина любить робити ставку на монохромних, багатошарових комбінаціях, або ж нетривіальних поєднаннях кольорів.

Успішна інфлюенсерка веде активний спосіб життя. Щодня блогерка вирушає кудись в справах у стильному вбранні. Вона добре знається на трендах, тож на своєму прикладі показує стильні аутфіти, пише 24 канал.

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Зокрема, Софія зробила ставку на двоколірній стильній куртці. Варіації такого вбрання вже зовсім скоро всі співатимуть дифірамби. Двоколірні жакети, костюми чи джинси модні інфлюенсери вже вигулювали, однак вони ще не встигли так швидко увірватися на модні терени.

Тож випереджаючи час, Коельо показала лаконічний образ, який можна одягати взимку. Стилістка поєднала чорно-сіру куртку з сірим в’язаним светром з високою горловиною та чорними штанами кльош.

Португальська стилістка доповнила образ чорною сумкою Chanel з великим білим фірмовим знаком. Завершила look блогерка сірими чобітьми на масивному каблуці. Біляве волосся дівчина зібрала у хвіст, зробивши більш помітними срібні сережки-кільця.