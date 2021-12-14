У холодну пору року верхній одяг часто виступає стилеутворюючою річчю в образі, адже він задає тон та настрій аутфіту в цілому. Такий верхній одяг, як дублянка досить якісна і добротна річ, тому здатна зробити увесь образ більш дорогим, вишуканим та ефектним.

Читайте також Балаклава – трендовий головний убір сезону, який вже носять всі модниці

Обираючи дублянку особливу увагу зверніть на якість виробу. Обирайте натуральну шкіру чи хутро, або ж достойний штучний аналог. Стилісти радять звертати увагу на цупкість верхнього шару виробу. У районі ліктя загин має бути плавним, дублянка не має утворювати "гармошку".

У бюджетних дублянках є один мінус. Їх відшивають з неякісного штучного хутра, яке може швидко затертися, кошлатитися та зіпсувати вигляд виробу в цілому. Якщо замінник овчини неприємний та скрипучий на дотик, і вже в самому магазині виглядає неохайно, то таку річ краще не брати.

"Дублянка високої якості має бути дещо важкою, об’ємною, вона не повинна щільно вас облягати, краще обирати вільні, оверсайзні моделі, щоб можна було вдягнути під низ цупкий теплий светрик чи створити багатошаровий образ", – пишуть стилісти Selfish school.

Якщо ви хочете, щоб дублянка стала хорошою інвестицією на роки у ваш гардероб, то на ній не варто економити.

З чим носять дублянки інфлюенсери

– Найкраще з дублянками поєднуються джинси. Моделі прямого та широкого крою стануть оптимальним вибором.

⠀

– Міксувати дублянки можна зі штанами – з костюмної тканини, шкіряними чи трикотажними.

⠀

– Додати образу розслабленості і динамічності можна поєднавши дублянку з джогерами чи легінсами. Такий варіант буде досить зручним та комфортним, особливо для довгих прогулянок.

⠀

– Трикотажні сукні та спідниці дещо складніше інтегрувати в аутфіти з дублянкою. Від літніх суконь краще відмовитися, а от трикотажні вироби підійдуть чудово.



Актуальні образи модниць у дублянках / Фото з інстаграму Selfish school



Актуальні образи модниць у дублянках / Фото з інстаграму Selfish school



Актуальні образи модниць у дублянках / Фото з інстаграму Selfish school



Актуальні образи модниць у дублянках / Фото з інстаграму Selfish school



Актуальні образи модниць у дублянках / Фото з інстаграму Selfish school



Актуальні образи модниць у дублянках / Фото з інстаграму Selfish school



Актуальні образи модниць у дублянках / Фото з інстаграму Selfish school



Актуальні образи модниць у дублянках / Фото з інстаграму Selfish school



Актуальні образи модниць у дублянках / Фото з інстаграму Selfish school