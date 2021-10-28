Цієї осені з-поміж усіх інших елементів стильного верхнього одягу, дублянка не втрачає своїх позицій та вважається трендовим верхнім одягом. Вона заміняє легкі тренчі та демісезонні куртки, тож ідеально підходить для холодної листопадової осені.

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Вміле комбінування речей дає нам можливість створювати необхідні образи та свій неповторний стиль. Власники дублянок можуть створити необмежену кількість цікавих образів.

Восени в тренді дублянки вкороченої довжини – авіатори. Модель, яка відсвяткувала свій 100-річний ювілей, досі залишається затребуваною та актуальною. Така дублянка тепла, практична та чудово вписується у повсякденний гардероб.

Коротка дублянка чудово поєднується з джинсами, штанами, чоботами на підборах або на масивній платформі. Її також сміливо можна носити зі спідницями та сукнями.



Стильні комбінації з дублянкою / Фото з інстаграму

Довгу дублянку можна носити з будь-яким одягом, адже вона повністю закриває ноги і тим самим, не дає можливості "перевантажити" образ загалом. Стилісти радять одягати таку дублянку для вечірніх виходів чи прогулянок.



Стильні комбінації з дублянкою / Фото з інстаграму



Стильні комбінації з дублянкою / Фото з інстаграму

Естелль Чемоні для хорошої осінньої погоди обирає білі штани палаццо, які довершує лоферами. Жюлі Феррері обирає цегляну дублянку поєднуючи з класичними голубими штанами та сумкою в тон до дублянки. Француженка Лея Сфез робить ставку на світло-коричневу модель, яку одягає під сині джинси та базову білу футболку.



Стильні комбінації з дублянкою / Фото з інстаграму



Стильні комбінації з дублянкою / Фото з інстаграму



Стильні комбінації з дублянкою / Фото з інстаграму



Стильні комбінації з дублянкою / Фото з Pinterest



Стильні комбінації з дублянкою / Фото з Pinterest