40-річна модель брала участь в одному з показів на нью-йоркському Тижні моди, а кілька днів тому прилетіла до Парижу. Знаменитість відвідала виставку Тьєрі Мюглера у синьому аутфіті, прогулялася у кепі від українського дизайнера Руслана Багінського, а нещодавно постала перед вуличними фотографами у неймовірному осінньому аутфіті.

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Образ Алессандри Амбросіо

Бразилійка прогулялася вулицями Парижа в монохромному образі. Вона одягнула світло-цегляний топ з горловиною, доповнивши його коричневою дублянкою. Образ знаменитості довершили широкі штани карамельного відтінку.

Алессандра підібрала для монохромного наряду лаковані бежеві туфлі на підборах. Вона вийшла на прогулянку з мінімалістичною сумкою молочного кольору з хутра із золотистою ручкою-ланцюжком. Манекенниця додала до образу масивні золоті сережки та коричневі сонцезахисні окуляри.

Своїм образом модель надихнула мільйони дівчат зі всього світу. Цього сезону дублянки перебуватимуть на піку популярності, тож бразилійка на собі показала, з якими елементами гардеробу можна поєднати верхній одяг.



Стильний образ Алессандри Амбросіо / Фото з інстаграму



Стильний образ Алессандри Амбросіо / Фото з інстаграму