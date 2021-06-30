Дуа Ліпа знялася для обкладинки Vanity Fair у молочному боді Chanel: ефектні кадри

Популярна поп-виконавиця Дуа Ліпа стала головною героїнею глянцю Vanity Fair. Британська співачка знялася для липнево-серпневого номера в елегантних образах.

25-річна співачка прикувала увагу прихильників чарівною фотосесією та звабливим кадром на обкладинці глянцю. Перед фотографом Дуа Ліпа позувала у молочному боді на бретельках від бренду Chanel.

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Стилісти зробили їй голлівудську об’ємну зачіску з локонами, а візажисти нанесли насичений макіяж: погляд виконавиці підкреслили темними тінями, а губи намалювали персиковою помадою. Образ довершували бежеві туфлі від Manolo Blahnik.

Стильний кадр фотографиня Венеція Скотт зробила знаменитості на комоді. Зйомки відбувалися в готелі, тож Дуа Ліпа позувала в номері у різноманітних образах.



Дуа Ліпа на обкладинці глянцю Vanity Fair

На фотосесії знаменитість постала у леопардовому пальто від Dior та чорних лакованих туфлях від Christian Louboutin. Також брюнетка приміряла поверх боді шубу зі штучного хутра, мережевну сукню на довгий рукав, білосніжну нічну сорочку та м’ятний костюм, що складався з бра та спідниці довжини міді.



Дуа Ліпа знялася у фотосесії для глянцю Vanity Fair



Дуа Ліпа знялася у фотосесії для глянцю Vanity Fair



Дуа Ліпа знялася у фотосесії для глянцю Vanity Fair



Дуа Ліпа знялася у фотосесії для глянцю Vanity Fair



Дуа Ліпа знялася у фотосесії для глянцю Vanity Fair

Особливу любов у мережі вже завоювала світлина Дуа Ліпи у бежевому тренчі від Balenciaga. Співачка позувала в ньому сидячи на кріслі. Її ефектний образ довершували чорні сабо Chloe.



Дуа Ліпа знялася у фотосесії для глянцю Vanity Fair