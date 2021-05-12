Дуа Ліпа завітала на премію BRIT Awards у сміливому образі в стилі Емі Вайнгауз: фото

Британська співачка Дуа Ліпа завітала на музичну церемонію BRIT Awards, яка проходила 11 травня у Лондоні. Виконавиця вразила усіх на червоній доріжці своїм сміливим образом у стилі співачки Емі Вайнгауз, яка 14 лютого 2007 року отримала BRIT Awards як "Найкраща британська виконавиця".

На престижній музичній нагороді зібралося 4 тисячі людей. Це вперше за увесь період пандемії на лондонській арені O2 пройшов масштабний захід з живою музикою, а гості були без масок.

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Тріумфаторка вечора Дуа Ліпа пройшлася червоною доріжкою у сукні від британського бренду Vivienne Westwood. Знаменитість перемогла в номінації "Найкраща британська сольна виконавиця", а також отримала статуетку за найкращий альбом року "Future Nostalgiа".

Образ Дуа Ліпи

25-річна знаменитість для важливої події обрала мінісукню жовтого кольору зі шлейфом у фіолетову сітку. Провокаційним доповненням до сукні стали чорні панчохи та масивні фіолетові туфлі на 23-сантиметрових підборах – це римейк культової моделі, у яких Наомі Кемпбелл впала на показі Vivienne Westwood у 1993 році.

Знаменитість зробила зачіску бабетту, випустивши на обличчя пасма волосся. Візажисти нафарбували повіки золотистими тінями, а губи – коричневою помадою.

Прикраси співачка обрала також від бренду Vivienne Westwood. Її шию прикрашало трьох'ярусне кольє з перлин, а довершували образ сріблясті сережки та персні різних металів.



Сміливий образ Дуа Ліпи / Getty Images



Сміливий образ Дуа Ліпи / Getty Images