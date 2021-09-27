Головна дизайнерка Модного будинку Versace вирішила, що її шоу представлятимуть такі супермоделі, як Джіджі Хадід, Емілі Ратажковскі, Наомі Кембелл, Лурдес Леон, Ірина Шейк та багато інших. Такий зірковий склад зробив показ справді незабутнім.

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Шоу Versace Дуа Ліпа відкрила під свій суперхіт Physical. Вона вийшла на подіум у чорному приталеному жакеті з розрізами на талії та асиметричній спідниці-олівці, а на фінальному виході виконавиця красувалася у мерехтливому рожевому платті, що складалося з топу та довгої спідниці. Вбрання відсилалося до попередніх колекцій бренду та образу Ліз Герлі на червоній доріжці у 1994 році.

Перед гостями також з’явилася Ірина Шейк у блискучому топі та спідниці з розрізом, Наомпі Кемпбелл зачарувала публіку яскравим костюмом рожевого кольору. Супермодель Джіджі Хадід двічі змінила образи, Емілі Ратажковскі пройшлася подіумом у спідниці на низькій посадці, а Лурдес Леон приміряла сріблясте плаття.

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У весняно-літній колекції ставка була зроблена на монохромні образи в яскраво-помаранчевому, синьому, рожевому, зеленому, кольорі фуксії.

Для створення вбрання на новий сезон, модельєрка надихалася роботами свого брата, засновника бренду Versace – Джанні Версаче. Дизайнерка представила понад 70 нарядів, які увійшли в жіночу та чоловічу лінійку. Колекція складається зі шкіряних і латексних міні, топів та спідниць, джинсів із шовковими вставками, спортивного одягу та різноманітних аксесуарів.

Головним трендом навесні стануть масивні окуляри та великі прикраси. Топи серед головних уборів не покидатимуть косинки та базові бейсболки. Щодо взуття, то в новому сезоні ми відійдемо від звичних підборів та перейдемо на високу платформу, яка прекрасно доповнить будь-який образ.



Нова колекція Versace весна – літо 2022 / Vogue Runway



Нова колекція Versace весна – літо 2022 / Vogue Runway



Нова колекція Versace весна – літо 2022 / Vogue Runway



Нова колекція Versace весна – літо 2022 / Vogue Runway



Нова колекція Versace весна – літо 2022 / Vogue Runway



Нова колекція Versace весна – літо 2022 / Vogue Runway



Нова колекція Versace весна – літо 2022 / Vogue Runway



Нова колекція Versace весна – літо 2022 / Vogue Runway



Нова колекція Versace весна – літо 2022 / Vogue Runway



Нова колекція Versace весна – літо 2022 / Vogue Runway

Усю колекцію дивіться показу Versace весна – літо 2022 – дивіться тут.