Дуа Ліпа прогулялася Нью-Йорком у стильному костюмі з вирізами: стильні кадри

25-річна британська співачка Дуа Ліпа зараз перебуває у Нью-Йорку. Кожного дня знаменитість разом зі своїм бойфрендом відвідує цікаві заходи. 20 вересня папараці помітили зірку в Мідтауні в стильному образі.

Дуа Ліпа володіє своїм унікальним стилем, часто дивуючи прихильників своїм нетривіальним вбранням. Втім під час останньої прогулянки зірка захопила вуличних фотографів своїм бездоганним образом.

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Аутфіт Дуа Ліпи

Виконавиця одягнула топ у смужку на довгий рукав з білими вставками та вирізами. Доповнила виріб спідниця міді з глибоким розрізом. Стильний костюм від бренду Jean Paul Gaultier довершувала довга бахрома.

Смужка вважається трендом осені, тож співачка вирішила на собі приміряти вбрання, принт якого завоював популярність у всіх світових модниць.

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Стильний аутфіт Дуа Ліпа доповнила біговими синіми кросівками від Balenciaga за 27 тисяч гривень. Її образ довершила мінімалістична бузкова сумка на плечі, сережки з перлинами та чорні сонцезахисні окуляри.

Ззаду співачки йшов її бойфренд Анвар Хадід у чорній майці, спортивних штанах та оранжевих кросівках.



Дуа Ліпа в модному костюмі в смужку / Фото з Getty Images



Дуа Ліпа в модному костюмі в смужку / Фото з Getty Images