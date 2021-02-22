Дуа Ліпа похизувалася новою сумкою Versace за 45 тисяч гривень: фото

25-річна британська співачка Дуа Ліпа представила в інстаграмі свій новий аксесуар. Виконавиця поповнила колекцію своїх сумок новою моделлю від Versace La Medusa.

На початку року італійський бренд Versace представив весняно-літній сезон з показів сумок, що стали частиною нової колекції бренду.

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Креативний директор Донателла Версаче представила сумки в різноманітній палітрі відтінків – від класичних білого і чорного до насиченого рожевого і блакитного.

Бездоганну сумку з останньої колекції вже має у своїй колекції співачка Дуа Ліпа. Британська виконавиця придбала сумку, яку рекламувала Кендалл Дженнер.

Сумка зроблена з м'якої шкіри, а заключними штрихами є масивний золотистий ланцюжок і фірмове зображення Медузи на аксесуарі. Коштує сумка іменитого італійського бренду 45 тисяч гривень.

Дуа Ліпа позувала перед об’єктивом у чорному бюстгальтері від купальника та джинсах. Популярна співачка прикрасила волосся золотистими шпильками Versace, а на шию одягнула масивний ланцюжок. Виконавиця нафарбувала повіки коричневими тінями, а губи – нюдовою помадою.

На одному з кадрів співачка прикрила оголене тіло перед 60-мільйонними підписниками в інстаграмі сумкою La Medusa.



Дуа Ліпа показує сумку Versace / Фото з інстаграму



Дуа Ліпа показує сумку Versace / Фото з інстаграму



Дуа Ліпа показує сумку Versace / Фото з інстаграму