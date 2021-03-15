Дуа Ліпа одягнула на церемонію Греммі спокусливу прозору сукню: фото

Популярна поп-виконавиця Дуа Ліпа з’явилася на урочистій церемонії вручення головної музичної нагороди року – премії Греммі, що відбувалася у Лос-Анджелесі в найяскравішому та найсексуальнішому образі. Знаменитість приміряла прозору сукню в сітку.

Дуа Ліпа не соромиться відвертих фотосесій, зухвалих кадрів та появи на червоній доріжці в спокусливих сукнях, які оголюють значну частину тіла.

До теми Червона доріжка Греммі-2021: образи знаменитостей

25-річна виконавиця вразила всіх своєю появою, одягнувши прозору сукню від Versace рожевого кольору з розсипом коштовних каменів, відвертим декольте та високим розрізом.

Сукня складалася з рожевого боді, яке було прикрашене камінцями у вигляді метелика. Виконавиця зазначила, що ця сукня для неї є досить символічною, адже такий виріб є лише в неї однієї.

"Сукня Versace була зшита спеціально для мене. Метелики, які його прикрашають, виявилися дуже символічними для мене в цьому році, і для Versace теж. Ми об'єдналися і створили разом щось прекрасне", – розповіла Дуа Ліпа в інтерв'ю до початку церемонії.

Дуа Ліпа доповнила сексуальний образ стильними босоніжками з квадратним носком та камінчика. Образ знаменитість довершила численними браслетами та перстенями на пальцях від бренду Bvlgari.

Волосся улюблениця мільйонів випрямила та вклала рівно, а на перед фотокамерами сяяла в яскравому макіяжі. Візажисти нафарбували повіки співачці фіолетовими тінями, а губи – коричневою помадою. Образ сексуальної виконавиці розлетівся всією мережею, а її образ з червоної доріжки обговорюватимуть ще довго.



Дуа ЛІпа у відвертій сукні від Versace / Getty Images



Дуа ЛІпа у відвертій сукні від Versace / Getty Images