У своєму інстаграмі, за яким стежить 73 мільйони прихильників, Дуа Ліпа опублікувала серію кадрів з вечірки. Знаменитість, як завжди, приміряла вбрання у своєму стилі.

Дивіться також Джессіка Честейн замилувала вечірньою сукнею з вирізами та оголеною спиною: дивовижний образ

Британська виконавиця одягнула плаття від улюбленого дизайнера Тіни Кароль – Девіда Коми. Сукні від грузинського дизайнера найчастіше красуються на українській співачці.

Образ Дуа Ліпи

Дуа Ліпа одягнула мінісукню чорного кольору з круїзної колекції 2022 за 59 тисяч гривень. Верх плаття оздоблене прозорою сіткою, а оголені груди прикривають срібні квіти в камінчиках. Сукню доповнили чорні шкіряні чоботи на підборах

Образ знаменитості довершила мінімалістична чорна сумка з нейлону, яку бренд Marc Jacobs випустив у колаборації з американською дизайнеркою Девон Карлсон.

Дуа Ліпа одягнула чорні сонцезахисні окуляри від бренду Balenciaga, які коштують понад 27 тисяч гривень. Співачка розпустила волосся, намалювала губи помадою персикового відтінку та довершила аутфіт численними перснями. Вона приміряла ювелірні вироби з діамантами і золотом.



Ефектний вихід Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки



Ефектний вихід Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки



Ефектний вихід Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки