Дружина "танцюючого мільйонера" засвітилась у Маямі в джинсовому топі Prada і білій куртці

Кохана дружина 54-річного італійського бізнесмена Джанлуки Ваккі, якого називають "танцюючий мільйонер", 26-річна венесуельська модель Шерон Фонсека, опублікувала в мережі серію кадрів з вечірки у Маямі. Знаменитість приміряла стильний аутфіт, який зачарував її багатомільйонну аудиторію.

Молода матуся Шерон Фонсека любить стильно одягатися. Вона часто приміряє речі від люксових брендів та навіть елементи гардероба власної марки.

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З народженням донечки Джанлука і Шерон оселилися у величезному маєтку в Болоньї. Закохані часто приїжджали в Мілан, втім вперше за довгий період прилетіли вдвох на вечірку в Маямі, на якій «танцюючий мільйонер» відіграв діджей-сет.

У своєму інстаграмі венесуельська модель зазначила, що їм досить незвично повертатися до такого ритму життя. Раніше закохані часто відвідували такі вечірки, втім з народженням дитини все змінилося.

Образ Шерон Фонсеки

На нових кадрах модель постала у джинсовому топі від бренду Prada, доповнивши свій образ джинсами на високій посадці. Зверху Шерон приміряла білу джинсову куртку з голубим коміром.

Аутфіт знаменитість доповнила чорними класичними босоніжками на підборах, сумкою Prada з блискітками та золотистим браслетом Cartier. Манекенниця випрямила волосся, а на обличчі зробила ефектний макіяж з чорними стрілками.



Ефектний образ Шерон Фонсеки / Фото з інстаграму моделі



Ефектний образ Шерон Фонсеки / Фото з інстаграму моделі



Ефектний образ Шерон Фонсеки / Фото з інстаграму моделі