Кохана дружина Джанлуки Ваккі любить стильно одягатися та показувати модні аутфіти. На своїй особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежить понад 5 мільйонів модниць зі всього світу, знаменитість часто публікує світлини, на яких показує цікаві варіанти образів.

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Якщо попереднього разу Шерон показала зухвалий аутфіт у зебровій кофті та шкіряному плащі, то зараз вона продемонструвала грайливий образ у хутряних тапках.

Образ Шерон Фонсеки

Знаменитість для прогулянки модною столицею світу обрала чорну водолазку, яку доповнила чорним базовим жакетом. Шерон одягнула бежеві штани та довершила образ чорною бейсболкою та сонцезахисними окулярами.

Модель взяла з собою сумку-тоут від люксового бренду Hermes та розбавила аутфіт хутряними леопардовими сланцями, які одягнула під зелено-фіолетові шкарпетки. Прихильники знаменитості позитивно сприйняли таку грайливу деталь в образі та зазначили, що в таких тапках Шерон виглядає дуже мило.



Вражаючий образ Шерон Фонсеки / Фото з інстаграму моделі