За особистим життям 26-річної моделі Шерон Фонсеки стежить понад 5 мільйонів прихильників зі всього світу. Знамените подружжя минулого року вперше стали батьками, тож фанати залюбки спостерігають, як підростає донечка італійського мільйонера та як закохані проводять вільний час. Шерон часто ділиться з підписниками різноманітними кадрами, а також показує свої модні образи.

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Красуня може похизуватися бездоганним смаком, адже часто демонструє цікаві аутфіти, якими надихаються модниці зі всього світу. В гардеробі манекенниці є речі від люксових брендів, які вона вдало поєднує з базовими елементами одягу.

Образ Шерон Фонсеки

Італійка на оголене тіло одягнула білосніжну сорочку, яку поєднала з шортами на високій посадці. Ніжний образ Шерон доповнила фіолетовими стильними сандалями на зав’язках від Etro. Макіяж знаменитість зробила в тон до взуття. Вона намалювала повіки фіолетовими тінями, а губи – нюдовою помадою.

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Особливої родзинки в образі додали аксесуари. Дружина "танцюючого мільйонера" приміряла масивні золоті персні, сережки та мінімалістичний годинник. Довге волосся красуня вклала у легкі локони. Прихильники в мережі не приховували захоплення від нового образу Шерон.

"Вав! Закохалася у твій образ";

"Але ти вже прекрасна. Не можу налюбуватися тобою";

"Виглядаєш прекрасно";

"Ти дуже красива!";

"Які божественні фото. Люблю твої персні".



Стильний образ Шерон Фонсеки / Фото з інстаграму моделі



Стильний образ Шерон Фонсеки / Фото з інстаграму моделі