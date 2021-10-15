Дружина "танцюючого мільйонера" показала зухвалий образ у шкіряному плащі та чорних ботах: фото
Джерело:інстаграм Шерон Фонсеки
Дружина 54-річного італійського бізнесмена, якого називають "танцюючий мільйонер" показала зухвалий образ. 26-річна венесуельська модель Шерон Фонсека приміряла зеброву водолазку та шкіряний плащ.
Кохана "танцюючого мільйонера" любить стильно одягатися, тож вона навіть створила власний бренд одягу. В особистому блозі в інстаграмі, за яким стежить понад 5 мільйонів користувачів, часто публікує знімки, на яких показує стильні варіанти образів.
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Новий аутфіт Шерон Фонсеки
На нових світлинах модель постала перед об’єктивом у водолазці в зебровий принт власного бренду. До неї Шерон підібрала чорні широкі джинси з необробленим краєм.
Доповненням до такого кежуального образу став чорний шкіряний плащ та боти на масивній підошві. Волосся красуня зачесала у хвіст, а на обличчі зробила природний макіяж.
"Зебра завжди буде моєю улюбленою, оскільки вона легко зі всім поєднується", – зазначила Шерон.
Реакція мережі на образ Шерон Фонсеки
- "Який ідеальний образ!";
- "Така гарна";
- "Красива";
- "Ти така стильна";
- "Принт у зебру тобі дуже личить".
Стильний образ Шерон Фонсеки / Фото з інстаграму
Стильний образ Шерон Фонсеки / Фото з інстаграму