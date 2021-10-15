Кохана "танцюючого мільйонера" любить стильно одягатися, тож вона навіть створила власний бренд одягу. В особистому блозі в інстаграмі, за яким стежить понад 5 мільйонів користувачів, часто публікує знімки, на яких показує стильні варіанти образів.

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Новий аутфіт Шерон Фонсеки

На нових світлинах модель постала перед об’єктивом у водолазці в зебровий принт власного бренду. До неї Шерон підібрала чорні широкі джинси з необробленим краєм.

Доповненням до такого кежуального образу став чорний шкіряний плащ та боти на масивній підошві. Волосся красуня зачесала у хвіст, а на обличчі зробила природний макіяж.

"Зебра завжди буде моєю улюбленою, оскільки вона легко зі всім поєднується", – зазначила Шерон.

Реакція мережі на образ Шерон Фонсеки

"Який ідеальний образ!";

"Така гарна";

"Красива";

"Ти така стильна";

"Принт у зебру тобі дуже личить".



Стильний образ Шерон Фонсеки / Фото з інстаграму



Стильний образ Шерон Фонсеки / Фото з інстаграму