Американська співачка та акторка Віллоу Сміт стала головною героїнею нового номера журналу V Magazine. Вона прикрасила обкладинку червневого номера глянцю.

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Віллоу Сміт у фотосесії для глянцю

Донька Вілла та Джади Сміт позувала перед камерою у чорній мінісукні з сітчастими вставками, камінням та торочками. Вбрання вдало підкреслювало розкішну фігуру Віллоу.

Зухвалий аутфіт дівчини доповнювала сумочка, сережки-кільця та величезна кількість срібних годинників на руках. Зачіска додавала образові особливої перчинки, а макіяж став родзинкою образу.

Візажисти нафарбували на повіках Віллоу довгі чорні стрілки, а губи підкреслили насиченою помадою винного кольору.



Віллоу Сміт / Фото V Magazine

В інтерв'ю для глянцю Віллоу Сміт розповіла, від кого черпала натхнення у музиці: "Мої батьки часто брали мене з собою в студію, поки вони працювали, роблячи так багато різних речей. Я познайомилася з безліччю різних сфер життя в дуже юному віці. Думаю, що коли я побачила маму на сцені й те, як вона ставиться до музики, я зрозуміла, що саме такою я хочу бути. Я хочу бути сильною жінкою, яка віддає всю себе на сцені".



Віллоу Сміт / Фото V Magazine

Нагадаємо, раніше Віллоу Сміт зізнавалась, що є поліаморкою, тобто може зустрічатися більш як з одним хлопцем чи дівчиною. Для неї такий вид стосунків є більш чесним, відкритим та комфортним.