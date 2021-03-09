Донька загиблого голлівудського актора відкрила показ Givenchy: основні елементи колекції

Перший показ креативного директора французького Будинку моди Givenchy Меттью Вільямса привернув чималу увагу преси. Показ відкрила висхідна зірка fashion-індустрії дочка Ребекки Сотерос і покійного актора Пола Вокера – Мідоу.

Для Мідоу Вокер показ Givenchy став дебютним. У своєму інстаграмі дівчина подякувала всій команді, яка полегшила їй поїздку на шоу. Також особливу вдячність дівчина висловила креативному директору Givenchy Метью Вільямсу.

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На відкритті шоу Мідоу з’явилася в об’ємному чорному блейзері, хвилястій прозорій спідниці всипаній металевими прикрасами та громіздких чорних черевиках. Образ довершував масивний чорний ланцюг на шиї та клатч.

Варто зазначити, що якщо на подіумі модель з’явилася вперше, то у модній індустрії – ні. У січні дівчина знялася у лукбуці Proenza Schouler разом з падчерицею віцепрезиденти США Еллою Емгофф. У 2017 році Мідоу Вокер підписала контракт з агентством DNA Models, і лише зараз зробила значний крок у світі моди.



Пол Вокер з донькою Мідоу

Що треба знати про показ Givenchy

В мережі стилісти та представники модної індустрії зазначають, що нову колекцію Меттью Вільямс зробив для дуже юної аудиторії.

"Виглядає симпатично, але в цьому не зчитується ДНК бренду, і це дуже погано, хоча в такому вбранні точно можна потрапити в рекомендації в тік тоці", – йдеться в телеграм-каналі "Диявол носить Prada".

Осінньо-зимова колекція складалася з хутра, шкіри та металу. Представляли вбрання для покоління Z такі відомі моделі, як Белла Хадід та Адут Акет.

Під час створення колекції дизайнер черпав натхнення в музиці. Показ колекції символічно пройшов на музичній арені, а окремі елементи гардеробу можна сміливо використовувати для сцени чи для зйомок у кліпі.

Модний будинок дизайнер очолив у період пандемії, тож його робота – рефлексія та відображення нового світу. У його колекції переважала чорна, біла та сіра колекція відтінків, а розбавляв ці образи – яскраво-червоний колір.

Перед показом дизайнер розіслав окремі елементи гардеробу знаменитостям. Тож детальніше вбрання можна розгледіти на Кайлі Дженнер, Кім Кардашян та Енн Гетевей.



Вбрання з нової колекції Givenchy / Фото з інстаграму



Вбрання з нової колекції Givenchy / Фото з інстаграму



Вбрання з нової колекції Givenchy / Фото з інстаграму