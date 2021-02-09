Донька Моніки Беллуччі знялася у рекламі парфумів Dolce & Gabbana: яскраве відео та фото
16-річна донька відомого експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана Касселя є улюбленицею бренду Dolce & Gabbana. Дівчина знялася в новому рекламному ролику італійського бренду. Дева Кассель стала обличчям нового аромату Dolce & Gabbana – Dolce Rose.
Джерело:L'officiel Italy
Лише тепер, напередодні Дня Валентина, італійський бренд представив рекламний ролик. На відео посміхнена Дева прогулюється автентичними вуличками Белладжо у короткому романтичному білому платті з широкими рукавами та рюшами.
Її ніжну сукню довершили кучері та природний, ніжний макіяж. На відеоролику дівчина позує також у квітковому купальнику.
Дева Кассель у рекламному ролику Dolce & Gabbana: дивіться онлайн
"Дева Кассель прекрасно втілює яскравий настрій і грайливу енергію дівчат Dolce. Вона ходить по засаджених квітами вулиць міста Белладжо, випромінюючи достаток і чисту радість життя", – відзначають в Dolce & Gabbana.
На рекламних кадрах юна модель постає на тлі Альп та озера Комо, тримаючи в руках новий аромат Dolce & Gabbana – Dolce Rose. Також зіркова донька щиро посміхається на кадрах та позує перед об'єктивом біля червоних та рожевих троянд.
Дева Кассель знялася в ніжній фотосесії / L'officiel Italy
Дева Кассель знялася в ніжній фотосесії / L'officiel Italy
Дева Кассель знялася в ніжній фотосесії / L'officiel Italy
Дева Кассель знялася в ніжній фотосесії / L'officiel Italy
Дева Кассель знялася в ніжній фотосесії / L'officiel Italy
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