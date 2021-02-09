16-річна донька відомого експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана Касселя є улюбленицею бренду Dolce & Gabbana. Дівчина знялася в новому рекламному ролику італійського бренду. Дева Кассель стала обличчям нового аромату Dolce & Gabbana – Dolce Rose.

Ще у серпні минулого року в мережі були опубліковані кадри зі зйомок рекламної кампанії, що проходили в Італії. Папараці помітили, що підтримувала доньку на зйомках її мама Моніка Беллуччі та батько Венсан Кассель. Цікаво Тіна Кунакі та Венсан Кассель знялися у першій рекламній кампанії: чуттєві фото та відео

Лише тепер, напередодні Дня Валентина, італійський бренд представив рекламний ролик. На відео посміхнена Дева прогулюється автентичними вуличками Белладжо у короткому романтичному білому платті з широкими рукавами та рюшами.

Її ніжну сукню довершили кучері та природний, ніжний макіяж. На відеоролику дівчина позує також у квітковому купальнику.

Дева Кассель у рекламному ролику Dolce & Gabbana: дивіться онлайн

"Дева Кассель прекрасно втілює яскравий настрій і грайливу енергію дівчат Dolce. Вона ходить по засаджених квітами вулиць міста Белладжо, випромінюючи достаток і чисту радість життя", – відзначають в Dolce & Gabbana.

На рекламних кадрах юна модель постає на тлі Альп та озера Комо, тримаючи в руках новий аромат Dolce & Gabbana – Dolce Rose. Також зіркова донька щиро посміхається на кадрах та позує перед об'єктивом біля червоних та рожевих троянд.



Дева Кассель знялася в ніжній фотосесії / L'officiel Italy



Дева Кассель знялася в ніжній фотосесії / L'officiel Italy



Дева Кассель знялася в ніжній фотосесії / L'officiel Italy



Дева Кассель знялася в ніжній фотосесії / L'officiel Italy



Дева Кассель знялася в ніжній фотосесії / L'officiel Italy