У fashion-індустрії Дева Кассель дебютувала минулого року. Тоді вона знялась у рекламному кампейні нового аромату Dolce Shine від Dolce & Gabbana, співпрацюючи з брендом дотепер. Окрім цього вона знялася для багатьох обкладинок глянців.

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Тепер Дева часто є головною зіркою модних видань. На її рахунку вже понад 10 обкладинок та чимала кількість рекламних контрактів. Для останнього в році грудневого номера дівчина знялася для обкладинки глянцю в бежевій шифоновій сукні від французького Модного будинку Dior.

17-річна висхідна зірка модної індустрії живе з мамою та молодшою сестрою. Нещодавно в сім’ї з’явилася чорна кішка, яку назвали Єва. Фотограф зробив Деві миловидний кадр з її новим домашнім улюбленцем.

Для фотосесії дівчина приміряла стильний светр у смужку, білу сукню з коміром, молочну блузку та сітчасту вуаль з блискітками. Дева позувала перед камерою зі своїм природнім кучерявим волоссям та ніжним макіяжем.



Стильна фотосесія Деви Кассель / Фото з Glamour



Стильна фотосесія Деви Кассель / Фото з Glamour



Стильна фотосесія Деви Кассель / Фото з Glamour



Стильна фотосесія Деви Кассель / Фото з Glamour