Донька Міли Йовович стала обличчям бренду Miu Miu: розкішна зйомка 14-річної Евер Андерсон

Донька знаменитої акторки Міли Йовович, 14-річна Евер Андерсон стала обличчям бренду Miu Miu. Креативна директорка бренду Міучча Прада запросила до співпраці дівчинку неспроста, Евер активно заявляла про себе в модній індустрії та вже встигла знятися для глянців Jalous, Love, Vogue Bambini и Vogue Arabia.

Італійський бренд жіночого одягу та аксесуарів високої моди, який повністю належить Prada створив з Евер Андерсон першу велику зйомку кампейну в її житті. Тепер 14-річна донька Міли Йовович є музою нового сезону.

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Дівчина позувала перед камерою двох легендарних фотографів Мерта Аласа і Маркуса Пігготта. Для рекламних знімків Евер приміряла кілька ефектних образів.

Евер Андерсон дуже схожа на свою маму з українським корінням Мілу Йовович. На знімках дівчинка є точною копією акторки в юному віці. Знаменитість також досить швидко увірвалася в світ моди та кінематографу. В 11-річному віці вона вперше з’явилася на обкладинці модного італійського журналу "Lei", а згодом знялася в кіно. Міла Йовович отримала свою першу головну роль коли їй було 15 років, у фільмі "Повернення в блакитну лагуну".

14-річна Евер позувала перед камерою у блискучому топі, елегантному чорному пальто з сумкою та стильним аксесуаром на волоссі - шпилькою в камінчиках MIU. Юна модель також приміряла розкішний джинсовий костюм, що всіяний перлинами та паєтками.



Стильна зйомка Евер Андерсон для Miu Miu / Фото з інстаграму моделі



Стильна зйомка Евер Андерсон для Miu Miu / Фото з інстаграму моделі



Стильна зйомка Евер Андерсон для Miu Miu / Фото з інстаграму моделі