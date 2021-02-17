Донька Мадонни стала обличчям Marc Jacobs: стильні кадри рекламної кампанії

24-річна донька Мадонни Лурдес Марія Чікконе-Леон стала новим обличчям американського бренду Marc Jacobs. Танцівниця і модель знялася в рекламній кампанії бренду сезону весна-літо 2021.

Донька Мадонни та її ексбойфренда актора Карлоса Мануеля представила речі з останньої колекції Marc Jacobs.

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Знімав нову рекламну кампанію фотограф Бріан Капоцці. Лурдес Леон позувала у кроп-топі та мініспідниці з квітковим принтом. Також модель знялася у чорних шортах та жакеті. Лурдес одягнула незвичне бра, що було прикрашене великими бутонами троянд. Дівчина також постала перед камерою зі знаменитими сумками-тоут з короткими ручками.

За словами представників бренду, безмежний талант Лурдес ідеально відображає юний дух і безкомпромісне відчуття індивідуальності, властиві колекції весна-літо 2021.

Дебют Лурдес Леон відбувся в модній індустрії відбувся у 2018 році на показі Gypsy Sport, а вже у 2020 році вона підписала контракт з агентством CAA. На її рахунку вже є співпраця з такими брендами, як Juicy Couture, Stella McCartney, Miu Miu, Converse, MadeMe і Miaou.