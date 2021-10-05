Нещодавно Ліла Мосс стала прикладом для багатьох. Дівчина не побоялася відкрито всім заявити про свою хворобу та вийшла на подіум з інсуліновою помпою, що розміщена на її бедрі. Сталося це під час показу спільної колаборації Versace і Fendi.

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Враховуючи те, що Ліла не відмовилася виходити у купальнику, її вчинок викликав захоплення у публіки. Глядачі похвалили дівчину за те, що вона не приховала капсулу.

Тепер юна модель прикута ще більшою увагою преси. На виході з готелю її підстерігають папараці, а відомі світові глянці запрошують дівчину стати головною героїнею номера.

Нещодавно Ліла знялася для обкладинки видання Vogue Hong Kong. 19-річна модель позувала для жовтневого номера. Над світлинами працював фотограф Фелікс Купер.

Для обкладинки манекенниця знімалася у фотостудії у коричневому комбінезоні зі шкіряними вставками від Gucci. Її образ доповнювали чоботи до колін з того ж матеріалу. Біляве волосся Ліла розпустила, а візажисти зробили їй насичений макіяж з акцентом на яскраво-червоні губи.

На іншій обкладинці модель позувала у шкіряному чорному топі без бретелей з накидкою-бахромою, всіяну десятками камінчиків. Красуня також приміряла чоботи-колготи від італійського Модного будинку та довершила сатиновою блузою синього кольору.

У своєму інстаграмі Ліла подякувала всім за зйомку та зазначила, що для неї було честю працювати з такою дивовижною командою.



Ліла Мосс знялася для глянцю Vogue Hong Kong



Ліла Мосс знялася для глянцю Vogue Hong Kong



Ліла Мосс знялася для глянцю Vogue Hong Kong



Ліла Мосс знялася для глянцю Vogue Hong Kong



Ліла Мосс знялася для глянцю Vogue Hong Kong