Модні бренди активно презентують свої рекламні кампанії сезону весна-літо 2021. Італійська марка Dolce & Gabbana, як завжди, представила лінійку в яскравих та барвистих принтах. Лейтмотивом нової колекції став актуальний в цьому році печворк, який використали в дизайні і для речей, і для сет-оформлення.

Яскраві знімки кампейну зробив Броніслав Сімончик. Фотограф зробив ставку на групові портрети, які хочеться уважно розглядати в деталях, пише Vogue.

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Доменіко Дольче і Стефано Габбана у новій колекції майстерно поєднали різноманітні горошини та квіткові мотиви, денім та фруктові історії, а також складну вишивку та графічні лінії.



Весняно-літня колекція Dolce & Gabbana / Vogue

Одним із ключових джерел натхнення дизайнери називають свою улюблену Сицилію, орнаменти якої перенесли на сумки-футляри, шовкові сорочки та вільні штани. Одяг пошитий в техніці печворк: клапті тканини об'єднують абстрактні і анімалістичні принти.



Весняно-літня колекція Dolce & Gabbana / Vogue

Головним аксесуаром стали квіти: вони з'явилися у вигляді масивних прикрас і на тюрбанах. Окремої уваги Dolce & Gabbana надали аксесуарній лінійці. Бренд вчергове доводить, що недарма їхні сумки порівнюють з витворами мистецтва.



Нові моделі сумок в колекції Dolce & Gabbana / Vogue



Нові моделі сумок в колекції Dolce & Gabbana / Vogue



Нові моделі сумок в колекції Dolce & Gabbana / Vogue



Нові моделі сумок в колекції Dolce & Gabbana / Vogue