Модельєри представили у новій колекції мініспідниці та мереживні напівпрозорі сукні, штани-карго, жакети в паєтках, футболки з надписами, що є прямим цитуванням колекцій бренду 2000-х років.

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Серед взуття переважають винятково туфлі та босоніжки на шпильці як символ квінтесенції жіночності й чуттєвості. Аксесуари також відсилаються до епохи нульових: сукню з гіперболізованими рукавами оздоблював широкий пояс з пряжкою у блискітках.

Окрім переформатованих трендів нульових, дизайнери показали й інші оновлення. Не так давно модельєри підхопили тенденцію апсайклінгу. Доменіко і Стефано в новій колекції реконструювали клаптики камуфляжної тканини.

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Нестримні нульові знайшли своє відображення і в еластичних скіні, футболках з ідолами того часу, на прикладі, Дженніфер Лопес та інших. У новому сезоні до нас повернеться чокер всипаний блискучими каменями.



Колекція Dolce & Gabbana весна – літо 2022 / Vogue Runway



Колекція Dolce & Gabbana весна – літо 2022 / Vogue Runway



Колекція Dolce & Gabbana весна – літо 2022 / Vogue Runway



Колекція Dolce & Gabbana весна – літо 2022 / Vogue Runway



Колекція Dolce & Gabbana весна – літо 2022 / Vogue Runway



Колекція Dolce & Gabbana весна – літо 2022 / Vogue Runway



Колекція Dolce & Gabbana весна – літо 2022 / Vogue Runway



Колекція Dolce & Gabbana весна – літо 2022 / Vogue Runway



Колекція Dolce & Gabbana весна – літо 2022 / Vogue Runway



Колекція Dolce & Gabbana весна – літо 2022 / Vogue Runway

Дивіться увесь показ колекції Dolce & Gabbana весна – літо 2022: