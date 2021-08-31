Доменіко Дольче та Стефано Габбана влаштували, як завжди, розкішне шоу для своїх гостей. Окрім професійних моделей та муз бренду, на подіум вийшли донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, Гайді Клум.

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А от глядачами розкішного шоу стали знамениті селебретіз, серед яких Дженніфер Лопес, Гелен Міррен та Кріс Дженнер. Загалом на дійство зібралося понад 400 гостей.

Представлена колекція стала справжньою одою красі Венеції та її традиціям. У кожному образі читалося відсилання до венеційської культури та ремеслам. Нанесені візерунки на одяг нагадують знамените мурманське скло, декор венеційського карнавалу та найскладніші градієнти.

Дизайнери створили неймовірне поєднання стразів,шовку, вишивки та паєток, які неймовірно органічно виглядають у русі.

Купол базиліки Сан-Марко був переосмислений у вигляді величезних рукавів на куртці болеро, а канали та гондоли Венеції і такі знамениті визначні пам'ятки, як шпиль Сан-Джорджо Маджоре, були відтворені блискітками на довгих сукнях.

Підтримати 16-річну Деву Кассель прийшла її зіркова мама та бойфренд Лука Саландра, які спостерігали за її дефіле у першому ряді. Модель Гайді Клум також приїхала підтримати свою 17-річну доньку Лені. Показ відбувався під супровід легендарного італійського композитора Антоніо Вівальді.



Показ Dolce & Gabbana Alta Moda / Insider



Показ Dolce & Gabbana Alta Moda / Insider



Показ Dolce & Gabbana Alta Moda / Insider



Показ Dolce & Gabbana Alta Moda / Insider



Показ Dolce & Gabbana Alta Moda / Insider



Показ Dolce & Gabbana Alta Moda / Insider



Показ Dolce & Gabbana Alta Moda / Insider