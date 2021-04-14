25-річна американська реперка Doja Cat знялася у новій фотосесії, яку знімала для неї талановита українка Саша Самсонова. Дівчина часто фотографує таких знаменитостей, як Кендалл чи Кайлі Дженнер.

Співачка представила рекламний кампейн своєї нової колекції, розробленої для бренду prettylittlething. Це вже друга колаборація бренду зі співачкою.

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Кадри зі зйомки на своїх сторінках опублікували Doja Cat та Саша Самсонова, яка живе та працює в Лос-Анджелесі.

На фотосесії співачка позувала в розкішному вбранні та яскравих купальниках, які підкреслювали її струнке тіло.

"Це початок чогось особливого для мене, і я сподіваюся, що ви будете в такому ж захваті від моїх творінь, в якому прибуваю я сама! Красиві яскраві відтінки для літа і речі, які можна носити поза сезоном. Це дуже соковиті кольори. Я хотіла, щоб відтінки нагадували про соковитий персик або яскравий корал. Щоб це були смачні кольори. Я в захваті від них", – зазначила знаменитість.

На опублікованих кадрах Doja Cat позує в зеленому купальнику на зав’язках та салатовому жакеті. Для іншого кадру вона одягнула обтислу неонову салатову сукню довжини максі.

Також вона одягнула лляний жакет, який доповнила великим капелюхом з дирками та солом’яною сумкою. На її обличчі візажисти зробили насичений макіяж. Її повіки намалювали світлими тінями, зробили довгі стрілки чорним лайнером, а губи нафарбували коричневою помадою.