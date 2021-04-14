Doja Cat позувала на камеру українки Саші Самсонової: неймовірна фотосесія
25-річна американська реперка Doja Cat знялася у новій фотосесії, яку знімала для неї талановита українка Саша Самсонова. Дівчина часто фотографує таких знаменитостей, як Кендалл чи Кайлі Дженнер.
Джерело:інстаграм Doja Cat
Співачка представила рекламний кампейн своєї нової колекції, розробленої для бренду prettylittlething. Це вже друга колаборація бренду зі співачкою.
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Кадри зі зйомки на своїх сторінках опублікували Doja Cat та Саша Самсонова, яка живе та працює в Лос-Анджелесі.
На фотосесії співачка позувала в розкішному вбранні та яскравих купальниках, які підкреслювали її струнке тіло.
"Це початок чогось особливого для мене, і я сподіваюся, що ви будете в такому ж захваті від моїх творінь, в якому прибуваю я сама! Красиві яскраві відтінки для літа і речі, які можна носити поза сезоном. Це дуже соковиті кольори. Я хотіла, щоб відтінки нагадували про соковитий персик або яскравий корал. Щоб це були смачні кольори. Я в захваті від них", – зазначила знаменитість.
На опублікованих кадрах Doja Cat позує в зеленому купальнику на зав’язках та салатовому жакеті. Для іншого кадру вона одягнула обтислу неонову салатову сукню довжини максі.
Також вона одягнула лляний жакет, який доповнила великим капелюхом з дирками та солом’яною сумкою. На її обличчі візажисти зробили насичений макіяж. Її повіки намалювали світлими тінями, зробили довгі стрілки чорним лайнером, а губи нафарбували коричневою помадою.
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