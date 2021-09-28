Dj NANA представила власний бренд халатів для дому та виходу в світ: вражаюча добірка

Відома українська артистка Dj NANA вирішила себе спробувати у ролі дизайнерки, тож презентувала власний бренд So...by NANA. Діджейка представила капсульну колекцію шовкових халатів для дому та виходу в світ

У першу лінійку колекції увійшло чотири види халатів-кімоно у чорному кольорі різної довжини, шовк для сушки волосся та східний тюрбан.

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Бренд націлений мотивувати дівчат і жінок любити себе. За словами засновниці бренду Dj NANA, у халаті з її колекції дівчина може приготувати зранку сніданок собі або коханому, а після – випадково полетіти у Париж, і буде відчувати себе впевнено у будь-якому випадку.

В основі філософії бренду So…by NANA – любов до себе. Не секрет, що те, що на нас одягнуто, безпосередньо впливає на самовідчуття. Коли по шкірі струмує м’яка шовкова тканина, яка ніжно торкається твого силуету – це не тільки про красу, але й про вдячність собі, коханій,

– поділилась Dj NANA.

Артистка додала, що її головною задачею під час створення колекції було сконцентрувати у ній всю жіночу енергію, яку вона накопичила за роки занять духовними практиками: "Оскільки для багатьох я є прикладом і натхненницею жіночої сексуальності, я намагалася транслювати це у своїй першій капсулі. Кожна дівчина у халатах So…by Dj NANA відчує себе особливою".

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Короткий кокетливий халат з воланами, довгий пристрасний халат-кімоно з шовку Armani або в Ice сатині, класичний – вище колін, і східний тюрбан з махри, які представлені у капсулі, ідеально підходять як для дому, так і для прогулянок або вечірок.

Назва бренду So… дозволяє дівчинам фантазувати та проявляти свою індивідуальність: сьогодні so...sexy, а вже завтра so...cute або so... beautiful, – кожна вирішує самостійно.



Dj NANA представила власний бренд халатів / Фото з прес-служби



Dj NANA представила власний бренд халатів / Фото з прес-служби



Dj NANA представила власний бренд халатів / Фото з прес-служби



Dj NANA представила власний бренд халатів / Фото з прес-служби



Dj NANA представила власний бренд халатів / Фото з прес-служби