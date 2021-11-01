Наталія Феднер – українська дизайнерка одягу, яка отримала освіту в Парижі та Нью-Йорку. Дизайнерка вже не вперше створює вбрання для таких знаменитостей, як Бейонсе, Дженніфер Лопес, Шер, Шарліз Терон, Крістен Стюарт, сімейства Кардашян-Дженнер та багатьох інших.

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Українка працювала в компаніях Calvin Klein, Donna Karan, Marc Jacobs, а також брала участь на fashiom-показах у Парижі та Нью-Йорку. Зараз дівчина живе та працює в Лос-Анджелесі, а її вбрання з’являється на сторінках глянцю Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, L’Officiel.

У своєму інстаграмі Наталія Феднер написала, що вдячна стилісту реперки Колліну Картеру за те, що дав їй можливість створити для Cardi B геловінський образ.

Дякую, що довірили мені таку важливу місію. Зробити Мортисію Аддамс у моєму фірмовому стилі та техніці – це важлива подія для мене,

– написала дизайнерка.

Перед фотографинею Жорою Францис Cardi B позувала у чорній сукні, яка вдало підкреслила її пишні форми. Стилістка довершила образ чорною перукою, а особиста візажистка знаменитості Еріка Ла Перл зробила їй насичений макіяж з темними тінями та червоними губами у стилі головної героїні з "Сімейки Аддамсів".



Образ Cardi B на Геловін створений українкою / Фото з інстаграму реперки



Образ Cardi B на Геловін створений українкою / Фото з інстаграму реперки

На створення образу для Cardi B пішло 7 днів. Створення корсету зайняло 48 годин. Його занурювали у спеціальну суміш зі смолою, а потім почали формувати в заґрунтовану форму для манекенів – використовуючи тимчасові «риштування» конструкцій, які вирізаються після висихання.



"Чорна металева сукня також виконана в техніці 6-стороннього розтягування металу. Для Карді я використала версію цієї техніки «павутинку», яку вказав її стиліст, щоб надати образу додатковий відтінок Геловіна", – йдеться в дописі Наталії Феднер.

Як створювався образ для Cardi B дивіться у добірці кадрів