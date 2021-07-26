Дівчина Леонардо Ді Капріо позувала у чорній мінімалістичній сукні: елегантні фото

24-річна американська фотомодель та акторка Каміла Морроне знається на моді. Кохана дівчина Леонардо Ді Капріо одягнула довгу мінімалістичну сукню, яка підійде для будь-яких урочистих подій.

Нове фото Каміла Морроне опублікувала на свій особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 2,5 мільйони користувачів.

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47-річний Леонардо Ді Капріо та 24-річна Каміла Морроне почали все менше з’являтися разом на публіці. Закохані ніколи не любили зайвий раз "світитися" на камеру, тож зараз ретельно маскуються під масками від спалахів фотокамер.

Втім вже незабаром на акторку чекає прем’єра нового серіалу, в якому вона знялася "Дейзі Джон і шестеро", тож їй доведеться відвідувати світські заходи та презентації. Користуючись нагодою нагадати про себе, брюнетка похизувалася перед підписниками стрункою фігурою у довгому чорному платті.

Для нової зйомки Каміла постала перед фотокамерою у вечірній сукні-футлярі без рукавів. Плаття допомогло знаменитості підкреслити її струнку талію. Мінімалістичний виріб від бренду Paris Georgia дівчина Леонардо Ді Капріо не підкреслювала зачісками, вечірніми мейкапами чи масивними прикрасами. Образ довершувало лише золотисте кольє з перлинами на шиї та босоніжки на високих тонких підборах.

Фотомодель позувала з максимально натуральним макіяжем, а увесь акцент був зосереджений на густому волоссі з легкими хвильками.



Стильний образ Каміли Морроне / Фото з інстаграму



Стильний образ Каміли Морроне / Фото з інстаграму