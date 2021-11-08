Дівчина Леонардо Ді Капріо здійснила вихід у спокусливій чорній сукні від Versace: розкішні фото

7 листопада у Лос-Анджелесі відбувся ювілейний благодійний вечір LACMA Art + Film, який проходить під патронажем актора Леонардо Ді Капріо. На світський захід разом з коханим прийшла його дівчина Каміла Морроне в ефектній "голій" сукні від Versace.

24-річна дівчина Ді Капріо з’явилася на червоній доріжці у музеї мистецтв LACMA у чорній сукні з прозорої тканини в сітку.

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Перед спалахами фотокамер Каміла Морроне сяяла в сукні з чорної задрапірованої сітки, всіяну крихітними камінчиками по всьому виробу. Кутюрне плаття оздоблене тілесним боді, яке додає ефекту оголеного тіла.

Сукню на довгий рукав доповнювали вставки на плечі та подолі, а от сексуальності виробу додавала оголена спина та глибокий розріз збоку.

Модель розпустила волосся, а на обличчі зробила ніжний макіяж в коричневих тонах. Закохані не з’явилися вдвох на червоній доріжці, втім фанатів це не здивувало. Прихильники знаменитого актора мають можливість насолоджуватися прогулянками пари лише під час підпільних зйомок папараці.

Вже багато років Леонардо та Каміла офіційно не коментують своїх стосунків, хоча й не приховують свого роману.



Каміла Морроне приміряла сукню від Versace / Фото з Getty Images



Каміла Морроне приміряла сукню від Versace / Фото з Getty Images