Останнім часом ЗМІ активно почали писати про дівчину Ілона Маска та матір їхньої дитини – співачку Граймс. 33-річна виконавиця нещодавно вразила всіх тим, що 20 хвилин продала свою цифрову колекцію за 6 мільйонів доларів, а цього разу здивувала українців вибором свого вбрання. Канадська співачка одягнула лосини вітчизняного бренду TTSWTRS.

31 березня виконавиця Граймс відвідала космодром у Техасі. Дівчина любить незвичне вбрання, тож доповнила свій образ лосинами від українського бренду TTSWTRS, що виготовляє вбрання з принтом татуювань.

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Співачка відправилася у місто Бака-Чіка, що у Техасі, яке Ілон Маск хоче перейменувати у Старбейз. Змінити назву міста, що межує на кордоні з Мексикою, знаменитий інженер хоче через те, що там розташований його космодром, де збирають та розробляють прототипи космічних кораблів.

У своєму інстаграмі дівчина Ілона Маска опублікувала фото з космодрому, зазначивши, що готова померти на Марсі. Для такої космічної поїздки Граймс обрала відповідне вбрання.

33-річна канадська співачка одягнула чорне худі з червоними лампасами на рукавах, довгу спідницю в шотландську клітинку з глибокими розрізами та лосини від українського бренду TTSWTRS. Свій образ знаменитість завершила чорними черевиками з масивною підошвою на шнурівках.

Що відомо про бренд TTSWTRS

TTSWTRS – це український бренд одягу, що створює вбрання з роботами відомих татуювальників. Одяг вітчизняного бренду широко популярний в цілому світі. Речі марки представлені у концепт-сторах Нью-Йорка, Мілана, Лондона, Токіо, Сеула та Гонконгу.

Засновницею та креативною директоркою бренду є українська дизайнерка Анна Осмехіна. Одяг TTSWTRS, натхненний мистецтвом татуювання і тілом у всіх його формах, носять такі знаменитості, як Нікі Мінаж, Кортні Кардашян, Ірина Шейк, Кайлі Дженнер та багато інших.