Нова модель культової сумки Saddle увійшла в колекцію Micro. У сумці помістяться ключі, кредитна картка, навушники, телефон і навіть губна помада. Попри свої крихітні розміри, сумка виконана з якісного матеріалу та розкішних деталей згідно оригінального розміру.

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Фірмове маркування "CD" на ремінці і підвіска "D" на ремінці також залишилися незмінними. Покупці можуть вибрати сумку в трьох колірних гамах: Cloud Blue, Rose des Vents і Black.

Мікроверсії сумок також з’явилися у вигляді культових моделей Lady, Caro і 30 Montaigne. Ці сумки креативна директорка представила в яскравих відтінках Queen Mint, Poppy Red, Vert Tundra і яскраво-бірюзовому.

Вартість колекції Dior Micro на сайті варіюється від 2550 до 3500 доларів.

Легендарну мікросумку Dior Ladу приміряла на відпочинку в Греції К’яра Ферраньї бежевого кольору, а французька інфлюенсерка Жюлі Феррері придбала світло-зелену модель.

Інфлюенсери стрімко підхопюють тренди, тож після старту продажу поповнили свої полиці з аксесуарами дивовижними сумками від легендарного бренду.



Фешіоністи зі стильними мікросумками / Фото з телеграм-каналу Диявол носить Prada



Фешіоністи зі стильними мікросумками / Фото з телеграм-каналу Диявол носить Prada



Фешіоністи зі стильними мікросумками / Фото з телеграм-каналу Диявол носить Prada



Фешіоністи зі стильними мікросумками / Фото з телеграм-каналу Диявол носить Prada



Фешіоністи зі стильними мікросумками / Фото з телеграм-каналу Диявол носить Prada



Фешіоністи зі стильними мікросумками / Фото з телеграм-каналу Диявол носить Prada