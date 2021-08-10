86-річна Марія-Луїза та її 87-річний чоловік Рене Глемарец демонструють на собі вбрання, яке шиє їхній онук, модельєр Флорентін Глемарец для власного бренду EGONlab.

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Після того, як бабусю та дідуся почали впізнавати на вулицях Парижа, а про стильні парні аутфіти написали провідні глянці, дизайнер залучає рідних до зйомок рекламних кампаній.

Вперше пара вийшла у світ в однакових комплектах білого та червоного кольору. Бабуся позувала перед камерами у червоному пальті та високих чоботах на зав’язках. Дідусь приміряв шорти-бермуди з білосніжним пальтом, довершивши образ такими ж в’язаними чоботами. Старенькі не забували про безпеку, тож обоє одягнули захисні білі маски, а свої образи доповнили сонцезахисними окулярами.



Стильна французьке подружжя / Фото з інстаграму Voguegram

В інтерв’ю The Guardian дизайнер розповів, що його родичі завжди любили моду.

"Дідусь завжди мріяв бути в центрі уваги. Вони з бабусею часто приходять в нашу студію під час процесу створення нових колекцій, і одного вечора їм захотілося все приміряти на себе. Так вони стали нашими музами. Вони найбільші шанувальники нашої марки. Бабуся і дідусь завжди готові експериментувати з новими образами", – зазначив Флорентін Глемарец.

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За інформацією видання, в минулому Марія-Луїза була продавчинею в кіоску друку, а Рене – моряком. Флорентин Глемарец запевнив, що вони ніколи не мали відношення до моди, проте зараз пара є обличчям осінньо-зимової колекції 2021/2022 року італійського бренду вуличного одягу Sergio Tacchini.

Пара не лише стильно одягається, але й придумує спільні парні образи. Так, стрітстайл-фотографи зазнімкували стареньких у пальтах та штанах однакового крою, вирушають на закупи в спортивних костюмах від одного брендах.



Стильна французьке подружжя / Фото з інстаграму Voguegram



Стильна французьке подружжя / Фото з інстаграму Voguegram

Окрім цього, вони наважилися одягнути куртки-косухи та шкіряні штани. Бабуся красувалася у виробі всипаному рожевими квітами, а дідусь комфортно почував себе в аутфіті з шипами. Подружжя слідкує за трендами, тож прогулялося вулицями Парижа в куртці та тренчі в принт зебри.



Стильна французьке подружжя / Фото з інстаграму Voguegram



Стильна французьке подружжя / Фото з інстаграму Voguegram

Користувачів інстаграму захоплюють не лише їхні бездоганні аутфіти, але й теплі стосунки, які вони зберегли аж до старості. На багатьох кадрах бабуся з дідусем тримають одне одного за руку та демонструють любов, яку пронесли крізь роки.



Стильна французьке подружжя / Фото з інстаграму Voguegram



Стильна французьке подружжя / Фото з інстаграму Voguegram



Стильна французьке подружжя / Фото з інстаграму Voguegram