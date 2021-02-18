Дева Кассель підкорює модну індустрію: дівчина з'явилася на обкладинці Harper's Bazaar

16-річна донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя активно увірвалася в модну індустрію і за зовсім короткий проміжок часу встигла з'явитися на декількох обкладинках глянцю та навіть стати обличчям парфумів Dolce & Gabbana.

Дева Кассель прикрасила березневий номер іспанського глянцю Harper's Bazaar. Позувала дівчина в об’єктиві модного фотографа з Барселони Хаві Гордо.

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Юна модель постала перед камерою у подовженому жакеті в шахову клітинку. Одягнула вона його під чорне боді. Образ довершили лофери та стильна зачіска.

"Ще одна прекрасна обкладинка для Harper's Bazaar", – написала Дева.

Березневий номер видання, який надійде в продаж 19 лютого, присвячений новим особам у fashion-індустрії. З цієї причини для двох інших обкладинок знялися колеги Деви, молоді та перспективні моделі Таліта Фаріас, Елеонора Гіурітан і Жозефіна Жанні.

У своєму інстаграмі дівчина опублікувала кадри з фотосесії. Дева позувала у еклектичній спідниці довжини міді та білій сорочці. Її образ прикрашали позлочені прикраси та туфлі з гострим носком.

Кассель також позувала у стильній салатовій сорочці з бантом з голубими шифоновими вставками. Дівчина приміряла джинсові бермуди та чоботи на підборах.

Окрім цього, донька популярної акторки та актора позувала у приталеному джинсовому жакеті виконаному в техніці печворк.

На окремих кадрах Дева показала своє обличчя. Візажисти лише трішки підкреслили її природну красу. Також дівчина з’явилася перед об’єктивом у чорному боді.