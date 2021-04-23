23 квітня одна з найпопулярніших моделей світу Джіджі Хадід святкує день народження. Молодій матусі виповнилося 26 років. Знаменитість підкорила чимало подіумів, а тепер підкорює стрітстайл-фотографів новими виходами.

Американська модель і "ангел" Victoria's Secret за кілька років кар'єри встигла стати однією з найвідоміших супермоделей світу. Хадід з’являлася на показах Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain, Michael Kors, Tom Ford, Versace і Tommy Hilfiger та багатьох інших.

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Джіджі не лише одна з найвисокооплачуваніших моделей, але й сучасна ікона стилю. Прихильники знаменитості могли зауважити, що дівчина любить спортивний стиль. Вона обожнює носити обтислі легінси з кросівками та топами.

Також модель є палкою прихильницею джинсів. Вона часто їх одягає на прогулянку, експериментуючи з фасоном та кольорами. Серед фаворитів Джіджі – вбрання оверсайз, штанні костюми та сукні. Раніше знаменитість любила високі підбори та елегантні аутфіти, втім з появою маленької крихітки у її житті, стиль її став простішим та лаконічнішим.

Наприкінці вересня модель Джіджі Хадід та колишній учасник гурту One Direction Зейн Малік вперше стали батьками. З того часу американська модель увесь свій час приділяє крихітці Хай.

Вона рідко публікує на своїй сторінці фото доньки, а коли робить це, то не показує її обличчя, втім майже завжди з’являється перед камерами фотографів з візочком. Нові стильні кадри Джіджі миттєво розлітаються мережею, а модниці детально розглядають її аутфіти.

У день народження знаменитості згадуємо її найстильніші образи, якими вона підкорювала Нью-Йорк.

Стильні образи Джіджі Хадід



Стильні аутфіти супермоделі Джіджі Хадід / Getty Images



Стильні аутфіти супермоделі Джіджі Хадід / Getty Images



Стильні аутфіти супермоделі Джіджі Хадід / Getty Images



Стильні аутфіти супермоделі Джіджі Хадід / Getty Images



Стильні аутфіти супермоделі Джіджі Хадід / Getty Images



Стильні аутфіти супермоделі Джіджі Хадід / Getty Images



Стильні аутфіти супермоделі Джіджі Хадід / Getty Images



Стильні аутфіти супермоделі Джіджі Хадід / Getty Images