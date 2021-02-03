Амаль Клуні – 43: розкішні виходи ікони стилю, які можна повторити

Амаль Клуні вміє бездоганно виглядати і на світських заходах, і на прогулянках з чоловіком, і на відпочинку, і дорогою на роботу. Дружину актора Джорджа Клуні вже давно назвали іконою стилю, а за всіма її виходами пильно стежать папараці. У день народження британської адвокатки – роздивляємося ближче її стильні образи.

Джерело: 24 канал

Амаль Клуні – успішна адвокатка і викладачка, спеціальний посол британського МЗС з питань свободи засобів масової інформації. Окрім цього, Амаль називають іконою стилю, яка зачаровує всіх своїм розкішним вбранням.

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Зрозумівши, що після одруження з Джоржем Клуні все її життя буде під спалахом фотокамер, Амаль зуміла перетворити свій гардероб у настільки стильний, що її аутфітами захоплюються буквально всі.

Знаменита правозахисниця створила образ впевненої та сильної жінки у сучасних умовах. Окрім успішної кар'єри, Амаль стала улюблинецею багатьох модниць. Кожен її вихід вражає елегантністю та стриманістю.

За словами Амаль, у неї немає стиліста, а всі свої образ вона продумує самостійно. Які образи іменинниці можна повторити – дивіться у нашій добірці.

Комбінезон

На своєму прикладі Амаль показала, як можна сучасно та стильно виглядати у діловому образі. Жінка приміряла білосніжний комбінезон, який складався з широких штанів та приталеного жакета з довгими рукавами. Головним акцентом у її аутфіті став тонкий ремінь чорного кольору, який підкреслив струнку талію Амаль.



Амаль Клуні у білосніжному комбінезоні / Getty Images

Оксамитова сукня

Амаль Клуні одягнула на світський захід розкішну оксамитову сукню в підлогу вишневого відтінку, яка ідеально підкреслювала її стрункі форми. Свій образ Амаль завершила чорними туфлями-човниками і сріблястим клатчем, а з прикрас обрала сережки з діамантами і браслет.



Амаль Клуні прийшла на світський захід в сукні / Getty Images

Штанний костюм

На роботу Амаль Клуні обрала штанний костюм, який вона доповнила туфлями-човниками і шкіряною сумкою. Волосся вона уклала хвильками, а губи нафарбувала рожевою помадою. Образ доповнили сонцезахисні окуляри і бежевий тренч, який Клуні тримала в руках.

Обираючи розкльошені штани, важливо стежити за їх довжиною – вони повинні закривати каблук. Так ноги виглядатимуть довшими, що й доводить Амаль Клуні.



Амаль Клуні прямує в офіс у штанному костюмі / In Style

Чорне коротке пальто

Чорне пальто – вічна класика, саме тому Амаль Клуні доповнила ним свій весняний аутфіт. Клуні постала перед камерами у червоному комбінезоні від Sergio Hudson, який відмінно поєднала з гостроносими туфлями-човниками золотистого кольору. Завершила образ Амаль червоним клатчем з леопардовим принтом і золотистими сережками на вухах.



Амаль Клуні у чорному короткому пальті / Getty Images

Твідовий костюм

Для створення ефектного образу Амаль обрала твідовий костюм Chanel, що складається з жакета на ґудзиках і спідниці міді. Доповнила такий аутфіт Клуні бежевими туфлями-човниками Jimmy Choo на високих підборах і світлою сумкою Roger Vivier.



Амаль Клуні у твідовому костюмі / Getty Images