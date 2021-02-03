Амаль Клуні – 43: розкішні виходи ікони стилю, які можна повторити
Амаль Клуні вміє бездоганно виглядати і на світських заходах, і на прогулянках з чоловіком, і на відпочинку, і дорогою на роботу. Дружину актора Джорджа Клуні вже давно назвали іконою стилю, а за всіма її виходами пильно стежать папараці. У день народження британської адвокатки – роздивляємося ближче її стильні образи.
Джерело: 24 канал
Амаль Клуні – успішна адвокатка і викладачка, спеціальний посол британського МЗС з питань свободи засобів масової інформації. Окрім цього, Амаль називають іконою стилю, яка зачаровує всіх своїм розкішним вбранням.
Вас це може зацікавити Ікона стилю Розі Гантінгтон-Вайтлі прогулялася в молочному пальто: розкішні кадри
Зрозумівши, що після одруження з Джоржем Клуні все її життя буде під спалахом фотокамер, Амаль зуміла перетворити свій гардероб у настільки стильний, що її аутфітами захоплюються буквально всі.
Знаменита правозахисниця створила образ впевненої та сильної жінки у сучасних умовах. Окрім успішної кар'єри, Амаль стала улюблинецею багатьох модниць. Кожен її вихід вражає елегантністю та стриманістю.
За словами Амаль, у неї немає стиліста, а всі свої образ вона продумує самостійно. Які образи іменинниці можна повторити – дивіться у нашій добірці.
Комбінезон
На своєму прикладі Амаль показала, як можна сучасно та стильно виглядати у діловому образі. Жінка приміряла білосніжний комбінезон, який складався з широких штанів та приталеного жакета з довгими рукавами. Головним акцентом у її аутфіті став тонкий ремінь чорного кольору, який підкреслив струнку талію Амаль.
Амаль Клуні у білосніжному комбінезоні / Getty Images
Оксамитова сукня
Амаль Клуні одягнула на світський захід розкішну оксамитову сукню в підлогу вишневого відтінку, яка ідеально підкреслювала її стрункі форми. Свій образ Амаль завершила чорними туфлями-човниками і сріблястим клатчем, а з прикрас обрала сережки з діамантами і браслет.
Амаль Клуні прийшла на світський захід в сукні / Getty Images
Штанний костюм
На роботу Амаль Клуні обрала штанний костюм, який вона доповнила туфлями-човниками і шкіряною сумкою. Волосся вона уклала хвильками, а губи нафарбувала рожевою помадою. Образ доповнили сонцезахисні окуляри і бежевий тренч, який Клуні тримала в руках.
Обираючи розкльошені штани, важливо стежити за їх довжиною – вони повинні закривати каблук. Так ноги виглядатимуть довшими, що й доводить Амаль Клуні.
Амаль Клуні прямує в офіс у штанному костюмі / In Style
Чорне коротке пальто
Чорне пальто – вічна класика, саме тому Амаль Клуні доповнила ним свій весняний аутфіт. Клуні постала перед камерами у червоному комбінезоні від Sergio Hudson, який відмінно поєднала з гостроносими туфлями-човниками золотистого кольору. Завершила образ Амаль червоним клатчем з леопардовим принтом і золотистими сережками на вухах.
Амаль Клуні у чорному короткому пальті / Getty Images
Твідовий костюм
Поділитися новиною