Демі Мур прикрасила обкладинку Vogue Italia: чарівний кадр

Американська акторка Демі Мур знялася для обкладинки Vogue Italia. 58-річна знаменитість позувала для глянцю в чарівному вбранні, у якому вона пройшлася на показі нової кутюрної колекції італійського бренду Fendi.

Голлівудська акторка з’явилася у квітневому номері на обкладинці італійського іменитого видання Vogue. Запрошеним редактором став дизайнер Кім Джонс, який нещодавно очолив жіночий напрямок одягу в Модному будинку Fendi.

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На обкладинці глянцю Демі Мур позує в образі, який викликав чималий ажіотаж в мережі. Користувачі активно обговорювали її незвичну зовнішність після відкриття показу Fendi. Лінія скул знаменитості була неприродною. Обличчя Демі настільки спантеличило публіку, тож користувачі в мережі почали писати про те, що Мур зробила пластичну операцію.

Акторка ніяк не коментувала подібних заяв, однак згодом опублікувала фото, на якому виглядала так, як і раніше. Прихильники зірки зазначили, що, ймовірно, їй просто перед виходом на подіум візажисти зробили невдалий макіяж.

На обкладинці видання Vogue Italia Демі Мур позувала у чорному костюмі від Fendi з глибокою зоною декольте. Її довге волосся заплели у лаконічну зачіску, доповнивши look зухвалими прикрасами з каменів та підвісок. Перед камерою фотографа акторка постала з книгою в руках, демонструючи аристократичні манери.

Темою показу Fendi стала творчість письменниці Вірджинії Вульф. Цю концепцію Джонс втілив на обкладинці. На фото Демі позує з рідкісним виданням з особистої колекції Джонса – романом "Орландо", яке письменниця колись подарувала своїй коханій Віті Секвілл-Уест.

"Мені подобається бути в цій чарівній пригоді і подорожі з тобою, Кім. Я в очікуванні від того, куди це нас приведе, і від того, як розкриється наступна глава", – підписала кадр Демі Мур у своєму інстаграмі.