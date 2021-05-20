Де купити вишиванку: добірка українських брендів зі стильними виробами

20 травня в Україні святкують День вишиванки. У цей день всі традиційно одягають вишиті сорочки, які стали об’єктом бажання для мільйонів дівчат в цілому світі. Fashion 24 зібрав добірку українських брендів, які пропонують сучасні, трендові та стильні вироби за бюджетними цінами.

Вишиванка – це must have для кожної українки чи українця. Тепер в гардеробі можна обмежитися не лише одним виробом, а одразу кількома, адже в Україні є багато брендів, які створюють бездоганні вишиванки для цілої сім’ї.

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Fashion 24 підготував добірку 7 найкращих українських брендів, які пропонують покупцям чудовий вибір оригінальних та стильних вишиванок у великому асортименті.

Etnodim

ціни – від 1200 гривень

Бренд Etnodim у своїх колекціях поєднує повсякденний стиль та національні елементи. Вбрання створюється на основі високоякісної лляної тканини, а вироби з вишивкою розробляються дизайнерами за сучасними технологіями, зі збереженням головної ідеї і суті вишиванки.

"Ми вважаємо, що етнічний одяг потрібно розвивати. Це один з важливих елементів української ідентифікації. Створюючи вишиванки, кожен з нас не просто виробляє продукт, а творить українську історію", – йдеться на сайті бренду.

2KOLYORY

ціни – від 440 гривень

Подружжя Ігор та Оксана Коваленко заснували бренд 2KOLYORY у 2015 році. Своєю місією бренд вважає збереження багатовікових традицій предків та передача сакральних знань нашим дітям. Об’єднуючи традиції українського народу та світові тенденції засновники бренду створюють сучасний одяг з вишивкою і вишиванки, які хочеться носити на кожен день і на особливі події.

Бренд надає велике значення символіці візерунків, які є сучасною інтерпретацією стародавніх українських орнаментів. Колекції 2КОLYORY завжди різноманітні: від традиційної вишиванки до вишитих суконь різної довжини та крою, є парні та весільні вишиванки, серія вишиванок у стилі Family Look та дитяча лінія.

Вишиванки 2KOLYORY носять українські телеведучі Соломія Вітвіцька, Людмила Барбір, Яніна Соколова, Роза Аль-Намрі та інші.

Ryabokon factory

ціни від 1175 гривень

Ryabokon Factory – український виробник сучасних та стильних вишиванок. Команда працює з професійним обладнанням, використовуючи натуральні тканини: льон, батист, котон, а також вишивальні нитки зі 100% віскози.

На сайті можна знайти класичні білі вишиванки, а також кольорові вироби з об’ємними рукавами, які зараз дуже популярні. Бренд Ryabokon Factory приймає індивідуальні замовлення, тож зможе вам пошити унікальний елемент гардеробу.

Edelvika

ціни від 489 гривень

Український бренд одягу Edelvika самостійно виготовляє тканину для сорочок. Творчим осередком на виробництві є експериментальний цех. Саме тут, у креативному тандемі художників, дизайнерів та конструкторів створюються моделі одягу для майбутніх колекцій.

На сайті бренду можна знайти не лише поетапно розписане виробництво щодо вироблення одягу, але й багато бюджетних вишитих сорочок, блузок та суконь.

Folkmoda

ціни від 699 гривень

Folkmoda – український виробник сучасного етно-одягу. Компанія володіє швейним, закрійним, в’язальним та вишивальним цехами, в яких працюють фахівці своєї галузі. Вбрання бренду Folkmoda носять Василь Вірастюк, Dzidzio, Роман Вінтонів та інші знаменитості.

Бренд дбає про навколишнє середовище, тому використовує виключно екологічні технології. Асортимент бренду представлений чоловічими, жіночими та дитячими вишитими сорочками, тож ви можете тут придбати образи для всієї сім’ї.

Птаха

ціни від 820 гривень

Український бренд сучасного одягу з етнічною вишивкою створює сорочки, які можна носити щодня – на роботу чи на прогулянку з друзями. У колекціях ви знайдете багато жіночих сорочок та суконь різних кольорів та довжини.

"Ми віримо, що тільки зробивши вишиванку по-справжньому сучасною, трендовою можна допомогти і вплинути на те, щоб передати її майбутнім поколінням, щоб її носили щодня, щоб вона була не просто виробом, який є в гардеробі, тому що так потрібно, а щоб її хотілося одягати" – йдеться на сайті бренду.

Також бренд приймає індивідуальні замовлення на створення вишиванок, тоді річ шиють за мірками покупця та індивідуально розробляють орнамент.

Вільні люди

ціни від 490 гривень

Бренд "Вільні люди" – майстерня з виготовлення сучасного одягу з використанням традиційної української вишивки. Метою створення бренду є відродження забутих традицій, усвідомлення себе сучасним поколінням, нащадками народу з давнім глибинним культурним корінням.

"Вільні люди" створюють речі із лляної тканини, а мереживо для декорування використовують виключно бавовняне. Сорочки просто заворожують вдалими кольоровими рішеннями.

Творці бренду поєднують сучасний крій та елементи традиційних орнаментів, адже прагнуть зробити вишиванки актуальними, цікавими та доступними за ціною.