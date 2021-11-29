Дарія Білодід стала обличчям колекції GUDU x TSUM: розкішні світлини

Український бренд GUDU представ колекцію для київського ЦУМу. Дизайнер марки Лаша Мдінарадзе запросила стати головною героїнею зйомки дзюдоїстку Дарію Білодід.

Спільна колаборація ЦУМу та бренду GUDU, який цього року презентував нову форму для авіакомпаній SkyUp представив колекцію, яка присвячена сильним та незалежним жінкам.

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Кожен виріб із колекції покликаний підкреслити характер та індивідуальність жінки за допомогою ідеального крою, незвичайних фактур та цікавих деталей. Під час створення одягу за основу взяли моду 80-х.

Я обожнюю, коли жінка не боїться бути собою і виявляти характер. Цією колекцією я хотів показати, що кожна може бути одночасно і суворою шефинею, і найяскравішою дівчиною на танцмайданчику,

– зазначив дизайнер.

Капсула представлена виточеними жакетами з акцентом на складноскроєні рукави й практичний трикотаж з небанальними візуальними ефектами, формальні брючні двійки та зухвалі мінісукні, розшиті лелітками, пальта, що окреслюють фігуру, і напівпрозорі блузи.

Призерка олімпійських ігор Дарія Білодід позувала перед камерою фотографа Артура Верховецького у широких штанах кльош, подовженим худі з надписами, сукні-жакеті, твідовому сірому костюмі та в ефектній коричнево-чорній спідниці плісе.



Дарія Білодід стала обличчям колекції GUDU x TSUM / Фото з Vogue



Дарія Білодід стала обличчям колекції GUDU x TSUM / Фото з Vogue



Дарія Білодід стала обличчям колекції GUDU x TSUM / Фото з Vogue



Дарія Білодід стала обличчям колекції GUDU x TSUM / Фото з Vogue



Дарія Білодід стала обличчям колекції GUDU x TSUM / Фото з Vogue



Дарія Білодід стала обличчям колекції GUDU x TSUM / Фото з Vogue



Дарія Білодід стала обличчям колекції GUDU x TSUM / Фото з Vogue