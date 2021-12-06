Дакота Джонсон знялася в особливій фотосесії для глянцю Town And Country: ефектні кадри

Американська акторка, зірка фільму "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон знялася для глянцю Town And Country. Знаменитість позувала для сторінок номера на грудень 2021 – січень 2022.

Цього року Дакота зосереджує всю свою увагу на презентації фільму "Втрачена дочка", у якому зіграла одну з головних ролей. За сюжетом, головна героїня, яку зіграла Олівія Коулман відправляється у відпустку на море. Там вона спостерігає за молодою мамою Ніною, яку зіграла Дакота Джонсон. Раптово стає зрозуміло, що дівчині загрожує небезпека, тому випадкова знайома вирішує їй допомогти.

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Прем’єра фільму відбудеться на стримінговому сервісі Netflix 31 грудня 2021 року, а поки що інтерес до фільму підігрівають модні виходи зірки та фотосесії глянцям. Фотографинею акторки для глянцю Town And Country стала Аманда Демме, а за стиль відповідали Кейт Янг і Тарін Боссі.

32-річна зірка перед фотокамерами позувала у розкішному вбранні. Вона приміряла бюстьє Gucci і кутюрні штани з бахромою. Її образ доповнювали персні від Tony Duquette. Також знаменитість приміряла червону сорочку в квіти та синю спідницю від марки Carolina Herrera.

Перед камерою зірка позувала у чорно-білій шубі від Gucci та блискучих рукавичках. Її аутфіт доповнювали чорні босоніжки. Дакота одягнула багатоярусну чорну сукню та лаковані босоніжки на масивній платформі, різнокольорове плаття з прикрасами від Van Cleef & Arpels.



Стильна фотосесія Дакоти Джонсон / Фото з Town And Country



Стильна фотосесія Дакоти Джонсон / Фото з Town And Country



Стильна фотосесія Дакоти Джонсон / Фото з Town And Country



Стильна фотосесія Дакоти Джонсон / Фото з Town And Country



Стильна фотосесія Дакоти Джонсон / Фото з Town And Country