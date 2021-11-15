За сюжетом, головна героїня, яку зіграла Олівія Коулман відправляється у відпустку на море. Там вона спостерігає за молодою мамою Ніною, яку зіграла Дакота Джонсон. Раптово стає зрозуміло, що дівчині загрожує небезпека, тому випадкова знайома вирішує їй допомогти.

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Фільм вийде на стримінговому сервісі Netflix 31 грудня 2021 року, втім зараз прем’єрні відбуваються у різних штатах США, куди Дакота Джонсон їздить разом зі знімальною групою.

У Каліфорнії голлівудська акторка представила фільм у стильному аутфіті. Знаменитість одягнула чорний топ з вирізами, доповнивши його костюмом сірого кольору. Дакота одягнула класичні штани та подовжений маскулінний жакет.

Свій аутфіт акторка доповнила чорними туфлями на підборах. Серед аксесуарів вона обрала кулон з чорного каменю на ланцюжку та масивний перстень. Акторка розпустила волосся, а на обличчі зробила ніжний макіяж, нафарбувавши губи вишневою помадою.



Модний образ Дакоти Джонсон / Фото з Getty Images



Модний образ Дакоти Джонсон / Фото з Getty Images