Знаменита донька прийшла на святковий обід та прем’єру фільму від Netflix зі своєю зірковою мамою Мелані Гріффіт. 32-річна акторка символічно запросила на показ свою маму, оскільки в стрічці розповідається про стосунки молодих матусь зі своїми маленькими дітьми.

Читайте також Сара Джессіка Паркер підкорила мережу зйомкою для глянцю Vogue у стилі Керрі Бредшоу: фото

Дакота для світського виходу обрала бежевий штанний костюм від свого улюбленого бренду Gucci з нової колекції весна – літо 2021. Під низ акторка одягнула чорну сорочку з глибоким вирізом, а доповнили її аутфіт темно-вишневі лофери.



Дакота Джонсон на прем'єрі фільму "Втрачена донька" / Фото з Getty Images

Знаменита зіркова матуся 73-річна Мелані Гріффіт одягнула класичну чорну водолазку, яку поєднала з трендовими чорними штанами. Зверху вона одягнула довгий шкіряний плащ.



Дакота Джонсон з мамою на прем'єрі фільму "Втрачена донька" / Фото з Getty Images

За сюжетом фільму "Втрачена донька", головна героїня, яку зіграла Олівія Коулман відправляється у відпустку на море. Там вона спостерігає за молодою мамою Ніною, яку зіграла Дакота Джонсон. Раптово стає зрозуміло, що дівчині загрожує небезпека, тому випадкова знайома вирішує їй допомогти.

Трейлер фільму "Втрачена донька": дивіться онлайн