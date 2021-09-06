Дакота Джонсон одягнула "голу" сукню з кристалами на прем'єру фільму у Венеції: розкішні фото

В Італії 1 вересня відкрився 78-й Венеційський міжнародний фестиваль. Кіноподія зараз в самому розпалі, адже щодня відбуваються гучні прем’єри. Так, після показу фільмів "Дюна" та "Спенсер" гості побачили ще одну картину "Незнайома дочка", головну роль у якому зіграла Олівія Коулман і Дакота Джонсон. Остання на показ фільму прийшла у вражаючому образі.

Голлівудська актриса зачарувала гостей в бездоганній сукні від італійського Модного будинку Gucci.

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Ексклюзивно для знаменитості плаття пошив креативний директор бренду та її близький друг Алессандро Мікеле. Саме він супроводжував Дакоту Джонсон на червоній доріжці перед прем’єрою фільму.

Образ Дакоти Джонсон

Акторка одягнула на червону доріжку Венеційського кінофестивалю "голу" довгу сукню. Виріб тілесного кольору із напівпрозорого тюлю дизайнер розшив каменями та кристалами. Елегантності сукні додала срібна бахрома з мерехтливих каменів та плечі еполети.

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Дакота Джонсон вирішила не додавати жодних аксесуарів до сукні. Вона позувала перед камерою з легкими локонами та ніжним макіяжем. Візажисти намалювали очі золотистими тінями, а губи – коричневою помадою.

Кінокритики зазначають, що фільм, у якому Дакота Джонсон зіграла одну з головних ролей претендує на головну нагороду Венеційського кінофестивалю. Фільм режисера Меггі Джилленгола заснований на однойменній новелі Елени Ферранте.

За сюжетом, головна героїня, яку зіграла Олівія Коулман відправляється у відпустку на море. Там вона спостерігає за молодою мамою Ніною, яку зіграла Дакота Джонсон. Раптово стає зрозуміло, що дівчині загрожує небезпека, тому випадкова знайома вирішує їй допомогти.



Розкішний образ Дакоти Джонсон / Фото Getty Images



Розкішний образ Дакоти Джонсон / Фото Getty Images



Алессандро Мікеле і Дакота Джонсон / Фото Getty Images