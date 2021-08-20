Українські моделі ставали учасницями багатьох показів на подіумах Нью-Йорка, Парижа, Лондона та Мілана, потрапили на покази найтоповіших брендів, знімалися для обкладинок найвідоміших глянців та співпрацювали з видатними фотографами.

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Ні для кого не секрет, що моделінг – дуже важка професія. Щоб підкорити світові подіуми, треба витримати шалений темп життя та докласти багато зусиль. Для нас світ моди – це лише красива картинка, проте, щоб досягнути небачених висот, кожна з моделей викладається на максимум.

Напередодні 30-річчя Незалежності України Fashion 24 згадує найвідоміших українських моделей, які ставали музами для іменитих дизайнерів та відкривали покази найкращих люксових брендів.

Сніжана Онопко

Сніжана Онопко – найвідоміша українська модель, що прославилася на увесь світ. Своїм запалом до роботи і працею Сніжана зробила все для того, щоб на піку своєї кар’єри потрапити в десятку найуспішніших моделей світу.

Її шлях в модельний бізнес почався в донецькому агентстві "La Mode comme la Vie". Після закінчення середньої школи вона переїхала в Київ, де її представляло агентство "Метрополітен-прем'єр". У юному віці Сніжана полетіла в Японію підкорювати модні подіуми.

Повернувшись в Україну, дівчина вирішила залишити моделінг, втім, представник модного агентства вмовив її поїхати у Нью-Йорк. Саме там розпочався її шлях до успіху.

З 2005 року Сніжана дефілювала на таких показах, як Dolce&Gabbana, Karl Lagerfeld, Prada, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Gucci, MaxMara. Модель неодноразово прикрашала обкладинки іменитих видань – Harper’s Bazaar, L’Officiel, Elle.



Cніжана Онопко на зйомках / Фото з інстаграму моделі

У свої 18 років Сніжана Онопко придбала автомобіль преміум-класу Bentley. Модель дозволила собі також придбати автомобіль Rolls-Royce. Згодом супермодель заробила на цілий автопарк. За один вихід на подіум супермодель отримувала десятки тисяч доларів, а за серйозні рекламні контракти – сотні тисяч.

Блакитні очі, темно-русяве волосся, дуже тонка фігура – такою її прийняв світ високої моди і полюбив назавжди. Зараз про Сніжану знають всі, хто цікавиться fashion-індустрією. Після феєричної 10-річної кар’єри Онопко покинула модельну кар’єру, втім, інколи погоджується зніматися в кампейнах.



Сніжана Онопко в рекламному кампейні Руслана Багінського / Фото Vogue

Алла Костромічова

Алла Костромічова розпочала свою кар’єру у доволі пізньому віці, однак це не завадило їй піднятися на вершину модного Олімпу. Майбутня модель народилася в Севастополі, а після школи здобула освіту інженера медичної електроніки.

Ще коли Алла була студенткою, отримувала запрошення від модних скаутів. На другому курсі дівчина вирішила спробувати свої сили та підписала контракт з одним із найкращих агентств Мілана, а через 2 роки відправилася в Париж, щоб співпрацювати з брендом Givanchy.

Високий зріст, худорлявість та врода українки захопила багатьох світових дизайнерів. Вона брала участь у таких показах, як Hermes, Louis Vuitton, Alexander McQueen, MAC, Lanvin, Christian Dior, Armani, Saint Laurent, Calvin Klein. Знаменитість неодноразово розповідала, що була музою видатного британського модельєра Александра Макквіна та на його прохання відкривала показ. Її особистий рекорд складає 86 дефілювань у місяць.



Алла Костромічова – відома українська модель / Фото з інстаграму моделі

Алла Костромічова неодноразово прикрашала обкладинки глянців Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle та багатьох інших. У 2013 році Алла відкрила власне модельне агентство "KModels". У 2014 році модель стала ведучою реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи", який одразу увінчався успіхом. Кожного року Алла прилітає в Україну брати участь у зйомках.

Окрім цього, 35-річна знаменитість активно бере участь у показах. У 2020 році Алла Костромічова дефілювала у Нью-Йорку в українському вбранні від дизайнерки Світлани Бевзи.



Алла Костромічова на показі Bevza у Нью-Йорку / Фото Elle

Аліна Байкова

Українська модель Аліна Байкова народилася у Кропивницькому. В одному зі своїх інтерв’ю дівчина розповідала, що пішла працювати офіціанткою через скрутну ситуацію в сім’ї. У кав’ярні, в якій працювала майбутня зірка світових подіумів, вона витягла щасливий квиток. Власниця закладу мала власне модельне агентство, тож побачила в юній Аліні потенціал.

Дівчина подалася в модельну школу, а вже через кілька місяців поїхала у Китай, а потім у Францію. У Парижі Аліна працювала з такими брендами, як Hermès і Zuhair Murad, у Мілані – з Calvin Klein і Armani. З 2011 року модель брала участь у показах моди по всьому світу: Нью-Йорк, Лондон, Мілан, Париж тощо.



Аліна Байкова підкорила світові подіуми / Фото з інстаграму моделі

У 2020 році 32-річна знаменитість потрапила до книги Ukrainian Women in Vogue, яка присвячена героїням, які змінюють світ тут і зараз, і залишають свій слід в історії.



Українка Аліна Байкова живе у Нью-Йорку / Фото з інстаграму моделі

Елла Кандиба

Українська модель Елла Кандиба почала дефілювати на показі Chanel у 17 років. Після першого вдалого старту юна модель успішно з'являлася на показах Balmain, Gucci, Kenzo, Armani, Ellie Saab, Moschino, Roberto Cavalli, Mulberry, Jil Sander, Yves Saint Laurent.



Елла Кандиба вперше вийшла на подіум Chanel / Фото Buro 24/7

Після майже 10-річної кар'єри модель міланського агентства Next, яка об'їздила увесь світ, вирішила присвятити час особистому життю. За словами моделі, вона "відходила" чимало сезонів, тому для неї сім’я займає важливіше місце.

Елла не завершила модельну кар’єру назавжди. Вона активно бере участь у рекламних зйомках та фотосесіях.



Елла Кандиба пропрацювала 10 років моделлю / Фото з інстаграму моделі



Елла Кандиба пропрацювала 10 років моделлю / Фото з інстаграму Елли

Ірина Кравченко

Українка Ірина Кравченко є однією з найзатребуваніших моделей на кожному Тижні моди. Після здобуття освіти рудоволоса дівчина почала працювати вчителем малювання в школі. Розпочати модельну кар’єру їй порадила подруга, яка працювала фотографом. Знімки дівчини потрапили до київського агентства, а згодом – і до нью-йоркського. У 23 роки Ірина Кравченко потрапила у модельний бізнес.



Ірина Кравченко – одна з найвідоміших моделей України / Фото Harper's Bazaar

Модель може похизуватися сотнею показів на Тижні моди у Нью-Йорку, Парижі та Лондоні. У неї величезна кількість професійних фотосесій у топових fashion-фотографів, рекламні кампанії преміум-брендів і вигідні співпраці з Будинками моди.



Ірина Кравченко – одна з найвідоміших моделей України / Фото Harper's Bazaar



Ірина Кравченко – одна з найвідоміших моделей України / Фото Elle

Наталія Гоцій

Кар’єру моделі Наталія Гоцій почала раптово. Одного разу вона з подругою прийшла на конкурс краси підтримати подругу, але в підсумку стала її конкуренткою. Організатори запросили дівчину взяти участь, і попри те, що їй не вдалося здобути перемогу, Гоцій таки змогла показати себе модельному товариству.

Дівчина отримала абсолютну перемогу на престижному конкурсі Ford Models Supermodel of the World. Після цього розпочалися зйомки для таких відомих глянців, як Elle, Vogue, Fashion Magazine, Marie Claire, Numero. Українка стала обличчям парфумів "Baby Doll" від бренду Yves Saint Laurent і "212" компанії Carolina Herrera.



Наталія Гоцій дефілювала в люксовому бренді / Фото з інстаграму моделі

Модель вже кілька років не дефілює на подіумах, втім, у її доробку є участь в показах іменитих брендів: Dior, Gucci, Valentino, Marc Jacobs, Yves Saint Laurent, Valentino. Модель також співпрацювала з білизняним брендом Victoria's Secret.



Наталія Гоцій в рекламній фотосесії / Фото з інстаграму моделі

Аріна Любітєлєва

Одна з найяскравіших учасниць реаліті-шоу "Супермодель по-українськи" Аріна Любітєлєва підкорила світові подіуми моди. Вона дійшла до трійки фіналістів, однак не змогла перемогти шоу, проте виграла поза проєктом набагато більше.



Аріна Любітєлєва підкорила світові подіуми моди / Фото з інстаграму моделі

Після завершення модельного шоу дівчина працювала моделлю в Києві, а потім відправилася до Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Токіо, Гонконга і Мілана. В Україні Аріна є часто запрошеною моделлю на показах Лілії Пустовіт, Світлани Бевзи, Lake studio, Flow, AMG, Андре Тана, Ольги Навроцької та Каті Сильченко.



Аріна Любітєлєва підкорила світові подіуми моди / Фото з L'officiel

Аліна брала участь в показах Philipp Plein, Stella McCartny та знялася для обкладинки Harper’s Bazar Hong Kong. Заради кадру "Поїзд до Мачу-Пікчу" випускниця шоу "Супермодель по-українськи 2" вирушила в секретне місто стародавніх інків на територію Перу. Зараз на рахунку Аліни безліч рекламних проєктів, фотосесій та показів провідних дизайнерів.



Аріна Любітєлєва підкорила світові подіуми моди / Фото Harper's Bazaar